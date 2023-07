LECCO – La Calcio Lecco ha depositato il ricorso in Figc per l’iscrizione alla Serie B e si attende per domani, venerdì, la decisione del Consiglio Federale.

In caso di risposta negativa ai legali della famiglia Di Nunno resta un’ultima possibilità, ovvero presentare un reclamo al Consiglio di Garanzia del Coni (che ne discuterà il 20 o 21 luglio). Al contrario, ovvero se il Consiglio Federale ammettesse il Lecco nel campionato cadetto, i blucelesti potranno iniziare a fare mercato e arriveranno in ritiro il 14 luglio conoscendo già il loro destino.

Venendo alle questioni “di campo”, il Lecco potrà contare ancora su mister Luciano Foschi e sul suo vice Andrea Malgrati. Tante incognite invece per quanto riguarda i giocatori: molti sono in scadenza di contratto – Giudici, Lepore, Pecorini, Lakti, Galli e Scapuzzi – inoltre sono a fine prestito i giovani Zuccon, che torna all’Atalanta, e Girelli, della Cremonese e non sarà facile trattenerli perché su di loro c’è l’interesse di diverse squadre. Anche per questo è particolarmente importante che dal Consiglio Federale domani arrivi la “fumata bianca” che significa certezza di Serie B.