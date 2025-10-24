CALCIO LECCO: VERSO IL RENATE VALENTE CHIEDE LUCIDITÀ

LECCO – Dopo la prima sconfitta stagionale, la Calcio Lecco è chiamata a reagire in un match tutt’altro che semplice. L’undicesima giornata di Serie C porta i blucelesti sul campo del Renate, squadra ostica e ben rodata, che nella scorsa stagione ha saputo imporsi due volte senza subire gol. Il teatro della sfida sarà il “Città di Meda”, lo stesso che a febbraio ospitò la prima trasferta della gestione Valente.

Nel pre-partita, mister Federico Valente ha analizzato il momento della sua squadra e le insidie dell’avversario: “Il Renate è in forma, ho rivisto la gara contro l’Inter U23 e mi ha impressionato. Vengono da una bella prestazione e vorranno vincere. Noi dobbiamo riprendere il nostro percorso”.

Il tecnico bluceleste ha poi affrontato il tema delle assenze e delle rotazioni: “Chi c’è ha dimostrato di poter fare bene. Matteo è troppo importante come capitano, ma abbiamo idee chiare e una rosa ampia. Scenderà in campo chi sta meglio”. Con Zanellato e Sipos appannati, Valente non si tira indietro e sottolinea come la squadra abbia anche diversi giovani che spingono e aspettano la loro occasione.

Sul bilancio delle prime dieci giornate, il mister è chiaro: “Allenarsi per giocare è la cosa più bella. Gli infortuni ci tolgono tempo, ma è parte del gioco. Se manteniamo questa media punti fino alla fine dell’andata, siamo molto contenti”.

Il Lecco è atteso da una prova di maturità contro un avversario solido e ben organizzato. Per Valente e i suoi, sarà l’occasione per dimostrare che il gruppo sa rialzarsi e restare lucido anche dopo una caduta.

