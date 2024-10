CALCIO LECCO: VERSO LA PRO PATRIA, SFIDA A DISTANZA TRA BALDINI E COLOMBO

LECCO – In vista del match in trasferta contro la Pro Patria, che attende i blucelesti domani allo “Speroni”, mister Francesco Baldini ha fatto il punto sulla situazione infortunati, con Lepore e Beghetto rientrati: “Furlan ha un problema al pettorale, Frigerio e Di Gesù non stanno bene, Billong non è ancora pronto; Zuberek e Ionita sono in Nazionale. Bisogna stringere la cinghia”.

Baldini ha ricavato due dati dalla scorsa partita, persa per 2 reti a zero, su cui il Renate è stato vincente: “Gli avversari hanno avuto occasioni minori rispetto a noi, ma più concretezza davanti alla porta; il secondo dato importante è che il numero di duelli vinti dal Renate è stato maggiore”. Il mister mette anche in chiaro anche quali sono stati alcuni dei punti forti del Lecco: “A partire dai passaggi, e quindi dallo strutturare le azioni, siamo stati superiori, favorendo un gioco più completo nell’insieme; tante volte purtroppo, come è accaduto, non sempre porta alla gratifica del risultato finale”,

“Nella prossima partita – ha concluso – bisognerà vincere più duelli ed essere più cinici sottoporta”.

Dall’altra parte Riccardo Colombo, allenatore dei bustocchi, ha messo in guardia i suoi: “Domenica scorsa abbiamo fatto un’ottima partita contro la Clodiense, questa settimana sappiamo che sarà una partita molto diversa perché il grado di difficoltà si alzerà, avremo davanti una squadra di giocatori esperti nonostante venga da due sconfitte”.

“Dobbiamo avere la fame dentro, fame di vitttorie, questa è una cosa a cui tengo e che ho detto anche ai ragazzi – ha spiegato Colombo -. Non dobbiamo lasciarci andare ma tenere alta l’attenzione”.