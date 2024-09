CALCIO LECCO: VERSO LA PRO VERCELLI, GALLI E ILARI FANNO IL PUNTO

LECCO – Il Lecco scalda i motori per la sfida di sabato sera, in trasferta al “Silvio Piola” contro la Pro Vercelli. Il match mette di fronte la squadra lariana, momentaneamente al quarto posto, ai piemontesi tredicesimi, con gli uomini di mister Baldini che hanno bisogno di ulteriori conferme dopo la spettacolare rimonta contro l’Arzignano.

Il centrocampista Giorgio Galli, intervistato prima della partita, ha evidenziato le difficoltà di un calendario, la sua partnership con Carlo Ilari a centrocampo e gli assestamenti tattici della squadra e del suo ruolo.

Nella serata di ieri, inoltre, Carlo Ilari è intervenuto nella trasmissione radio “A Tutta C”, dove è stata sottolineata la centralità della sua figura nel sistema squadra e il giocatore ha parlato del suo ruolo di guida per i tanti nuovi volti del Lecco, come il classe 2005 Cristian Mendoza.

Mister Baldini si avvia quindi alla sfida di domani, con un bilancio di infortunati da soppesare attentamente: Di Gesù, Lepore e Marrone non saranno sicuramente in campo, in attesa di un pieno recupero, mentre su Frigerio verranno fatte delle valutazioni da qui a domani sera per capire se potrà essere della partita o meno.

