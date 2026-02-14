CALCIO LECCO: VERSO LA VIRTUS VERONA, VALENTE METTE IN GUARDIA

LECCO – Dopo il colpo esterno di Gorgonzola alla Giana Erminio, il Lecco torna davanti al proprio pubblico con l’urgenza di invertire la rotta casalinga e ritrovare quella solidità che aveva caratterizzato il girone d’andata. Al “Rigamonti-Ceppi” arriva una Virtus Verona in piena emergenza, frenata dagli infortuni e da una classifica che racconta una stagione complicatissima, ma che resta squadra imprevedibile, capace di mettere in difficoltà chiunque quando riesce a imporre il proprio ritmo.

I blucelesti, reduci da due sconfitte interne pesanti contro Inter U23 e Pro Vercelli, non hanno mai battuto la Virtus nella loro storia e sanno di non potersi permettere passi falsi. Il recupero di pedine come Battistini, Romani e Kritta ha dato ossigeno alla squadra, ma la notizia del giorno è lo stop di Sipos, costretto a fermarsi per un fastidio tra anca e pube che lo terrà fuori almeno per questa gara.

Mister Federico Valente, nella conferenza prepartita, ha subito messo in guardia: affrontare la Virtus non è mai semplice, e i risultati negativi dei veneti non devono ingannare. All’andata il Lecco aveva dominato il primo tempo per poi farsi riprendere, un campanello d’allarme che il tecnico non ha dimenticato. La richiesta è chiara: servono gambe fresche, testa lucida e la capacità di leggere bene i momenti della partita, soprattutto contro una squadra che non offre riferimenti offensivi e che vive molto sul movimento continuo.

Il tecnico ha parlato anche della gestione dei singoli, tra chi ha bisogno di minuti e chi deve ritrovare condizione dopo gli infortuni. La crescita di Pellegrino, il ritorno di Duca e il clean sheet di Gorgonzola sono segnali incoraggianti, così come il rientro di Urso, pronto a tornare tra i convocati. Resta invece un’incognita il campo, ancora condizionato dal maltempo, un fattore che Valente ha provato a trasformare in un elemento di preparazione mentale più che un alibi.

La Virtus Verona arriverà a Lecco con poche certezze ma con la necessità di fare punti, e Valente lo sa bene: servirà una pressione alta, attenzione alle transizioni e la capacità di adattarsi a una gara che potrebbe decidersi anche sulle palle inattive. Sul modulo, il tecnico non si sbilancia: più che lo schieramento, conteranno mentalità e freschezza individuale.

RedSpo