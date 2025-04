CALCIO LECCO: VIRNA BONFANTI È LA NUOVA CLUB MANAGER

LECCO – Virna Bonfanti, dal 1 aprile, è la nuova club manager della Calcio Lecco 1912 . Michelangelo Vitali passa il timone nel ruolo, restando nell’organigramma societario come consigliere. Contestualmente, Francesco Aliberti e Michele Aliberti assumono il ruolo di amministratori delegati della società.

Virna Bonfanti nasce a Milano e si laurea in Lettere Moderne all’Università Statale. Il suo percorso professionale nell’ambito degli Uffici Stampa inizia nel 2004 al Milan , dove si occupa di progetti editoriali. Nel 2007 entra a far parte della direzione sportiva del club, all’interno della segreteria diretta dall’allora ad Adriano Galliani. Nel 2010 consegue la Certificazione FIFA TMS e diventa TMS manager del club. Dal 2018 al 2020 ricopre il ruolo di segretario sportivo al Milan. Dal 2018 è responsabile delle Licenze UEFA e delle Licenze Nazionali. Nel 2020 diventa segretario generale rossonero. Nel 2022 consegue il titolo di ds al Centro Tecnico FIGC di Coverciano e diventa FIGC Match Organization Officer. Nel 2023 lascia il Milan.

“Credo nel progetto della proprietà, che vuole assumere un assetto sempre più alto sotto ogni profilo – le prime parole di Virna Bonfanti – Mi trovo in linea con questa visione e vorrei contribuirne allo sviluppo, portando come bagaglio la mia esperienza ventennale al Milan non solo in termini di contenuti, ma anche di valori”.

“Con la sua professionalità e con le sue competenze, Michelangelo Vitali è stato una risorsa di inestimabile valore per lo sviluppo strategico del club – dichiara la famiglia Aliberti – Lo ringraziamo e siamo felici che possa rimanere al nostro fianco in una nuova veste. Virna Bonfanti porta con sé un percorso di prestigio al Milan con un curriculum che non ha bisogno di ulteriori commenti: aggiungiamo all’organigramma dirigenziale una figura di rilievo che siamo sicuri potrà portare avanti le operazioni nel migliore dei modi”.

“Il mio ringraziamento va a tutta la società, a partire dalla famiglia Aliberti, a tutti i dipendenti, al direttore sportivo Antonio Minadeo, agli staff tecnici e a tutti i giocatori. Grazie alla città e ai tifosi per avermi accolto: la loro passione è stata il motore che mi ha spinto a lavorare al 100% ogni giorno”, afferma Michelangelo Vitali.

F.S.