LECCO – Finisce 2-1 per il Lecco l’amichevole contro la Casatese disputata mercoledì pomeriggio sul terreno sintetico di Casatenovo.

I giocatori a disposizione di Luciano Foschi sono ancora tanti (addirittura 32) con un livello di gioco per forza ancora lontano da quello visto in Serie C.

La gara contro la Casatese si apre con una occasione per Pinzauti che però calcia forte e sopra la porta. Il match si sblocca al 7′ grazie a un colpo di testa Eusepi sugli sviluppi di un angolo. Alla mezz’ora il raddoppio: Pinzauti scatta alle spalle della difesa e batte Maffi con un bel diagonale. Lepore di gran lunga è il migliore nel primo tempo.

Nella ripresa è ancora monologo bluceleste, ma la Casatese trova il gol al 43′ quando Colombo batte un corner e trova Strada, che brucia tutti sul primo palo insaccando per l’1-2 finale.