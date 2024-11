CALCIO LECCO, VOLPE: “ABBIAMO TRACCIATO UNA STRADA DA PERCORRERE TUTTI INSIEME”

LECCO – Vigilia di campionato in casa Calcio Lecco, con la squadra di mister Gennaro Volpe impegnata domani, sabato 9 novembre alle 17:30 in casa contro la Virtus Verona. Dopo la sconfitta di misura di Vicenza , la compagine lecchese cerca l’immediato riscatto per tornare alla vittoria.

“La Virtus Verona è un ostacolo non semplice, una squadra che viene da una striscia positiva lunga – dice Volpe in conferenza stampa – Noi abbiamo tracciato una strada e dobbiamo percorrerla tutti insieme. Non accontentiamoci di due buone prestazioni, dobbiamo fare punti, dare continuità e guardare oltre. Ovvero fare qualcosina in più perché per vincere le partite bisogna migliorare molto, soprattutto negli ultimi 25 metri. Domani quindi mi aspetto un passo avanti contro una squadra giovane e frizzante, da prendere con le molle perché in ogni gara si nascondono delle insidie. Ho visto rabbia tra io ragazzi dopo il match col Vicenza, dobbiamo portare questa rabbia in campo”.

“Gli allenamenti sono stati finora pochi, giochiamo ogni tre giorni – continua il tecnico – Dopo Vicenza ho dato ai ragazzi un giorno libero per ricaricare le pile. E infatti il giorno dopo si sono allenati a mille. Non siamo ancora nelle condizioni di poter incidere fisicamente e tatticamente, ma abbiamo pochi ma chiari input. Dobbiamo avere sempre l’atteggiamento giusto visto nelle ultime due partite. Essere bravi nel trascinare il nostro pubblico che a Vicenza ci ha seguito con entusiasmo. Soprattutto in casa i tifosi devono essere l’uomo in più“.

“Gli attaccanti segnano poco? È una questione di caratteristiche con la squadra costruita in un certo modo. Chiaramente dobbiamo migliorare e il calciatore deve metterci del suo. Attraverso il lavoro possiamo crescere e alcuni giocatori possono fare meglio di quello fatto finora, bisogna toccare le corde giuste per ritrovare la fiducia e i gol. Infortuni? Dispiace aver perso Gunduz, che ha finito la stagione. Per fortuna gli altri stanno bene e posso scegliere”.

“Adesso vogliamo solo stare uniti e ripartire. Questo è stato anche il senso di metterci in cerchio in campo durante l’allenamento, una cosa voluta da Ionita. Dobbiamo fare i fatti ora, gara dopo gara, anche domani. Lavoriamo sempre per fare bene – dice Volpe – La formazione? La squadra sta dando delle buone risposte, ma anche chi è dietro sta spingendo; per questo ho qualche dubbio e deciderò dopo l’ultimo allenamento Ora non la annuncio per non dare alcun vantaggio agli avversari”.

“Non abbiamo mai vinto contro la Virtus Verona? Non mi piace guardare ai precedenti e alle statistiche, i tabù sono fatti per essere sfatati quindi vedremo. La classifica non la guardo nemmeno. L’obiettivo ora è ragionare partita per partita, a Vicenza per esempio abbiamo fatto un gran primo tempo con un recupero di 8-9 palloni nella loro metà campo. Questo mi piace, mi piace aggredire e prenderci il pallone; poi però questo recupero va concretizzato in avanti. Dobbiamo essere dei ‘cani’, nel senso buono del termine: mai sederci sugli allori, essere sempre arrabbiati, sempre sul pezzo e senza mai staccare la spina”, conclude Volpe.