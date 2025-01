CALCIO LECCO, VOLPE: “COL NOVARA LA MIGLIOR PRESTAZIONE DA QUANDO SONO QUA”

LECCO – Moderata soddisfazione in casa bluceleste per il pareggio interno contro il Novara . Un 1-1 che permette alla Calcio Lecco di salire a quota 25 in classifica, ma che soprattutto ha “dato delle risposte” secondo il tecnico Gennaro Volpe.

“È stata sicuramente la miglior prestazione da quando sono qua dal punto di vista caratteriale, tecnico e qualitativo – dice Volpe nella conferenza stampa post partita – Ho detto la squadra di tenere la testa alta perché oggi dovevamo dare delle risposte alla gente, ai tifosi e a noi stessi. Dispiace non aver vinto perché penso che la squadra oggi meritasse perché credo che abbiamo fatto qualcosina in più rispetto rispetto al Novara. Però in questo momento bisogna, tra virgolette, accontentarsi. Bisogna capire il momento e non ripetere gli errori fatti fatti in precedenza. Sono del parere che avere certi tipi di giocatore e non averli cambia e anche di molto. Mi riferisco a un giocatore come Marrone che oggi ha dato solidità ed esperienza, ha dato tanto sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista di gestione della partita. Per noi è un rientro davvero importante in campo e fuori perché lui è stato out tre mesi è questo questo gruppo, questa squadra ne ha risentito. Non vincere è penalizzante, però penso che bisogna ripartire da questo tipo di prestazioni”.

Altro giocatore importante è Marino. “Sì, cercavamo quel tipo di giocatore che facesse da play, un giocatore che fa girare la squadra e che ti fa gioco, che ha qualità e che ha verticalizzazione – risponde Volpe – Tutti i giocatori sono arrivati dal mercato sono stati giocatori condivisi con col direttore che va ringraziato perché ha fatto tanto operazioni velocemente in un momento difficile e delicato. Perché sapete benissimo quello che abbiamo passato e bisogna continuare su questa strada qua andando a ricercare quella vittoria, quell’episodio positivo che ci può far fare quel salto di qualità che purtroppo non siamo ancora riusciti a fare. Paghiamo alla minima disattenzione o comunque al minimo episodio lo paghiamo a caro prezzo perché anche stasera in un momento in cui la partita era in gestione e dove stavamo rischiando poco, abbiamo preso un gol su un episodio che non sto nemmeno a discutere perché insomma sono episodi che al di là dell’analisi della partita”.

“Il mercato lo abbiamo fatto per una necessità numerica e tecnica – spiega l’allenatore – Sono arrivati giocatori funzionali, scelti e condivisi con la società e chiaramente noi ci aspettiamo tanto da questi giocatori che però hanno bisogno di continuità perché tanti hanno giocato poco nelle loro squadre precedenti e il processo di inserimento lo si può fare solo ed esclusivamente col calcio giocato. Marino è entrato nel secondo tempo così come Grassini, quindi chiaramente avevamo la necessità di accelerare questo processo per ovvie per ovvie ragioni”.

“Mendoza? La scelta di Mendoza è stata ponderata. A volte bisogna fare anche delle scelte coraggiose e Mendoza ha giocato semplicemente perché quando c’è da bastonare lo bastono, e va premiato quando fa quello che ha fatto vedere in allenamento nelle ultime due settimane. Era in una fase in cui aveva l’argento vivo addosso e mi serviva un giocatore che mi desse rapidità e profondità, e penso che abbia fatto anche un’ottima partita – continua il tecnico – Avete ragione quando dite che è mancata un po’ di fisicità perché abbiamo messo tanti palloni in area di rigore dove chiaramente, avendo avuto un po’ più di peso, probabilmente avremmo inciso di più. Però alcune scelte sono fatte anche in funzione del mercato, lo sapete e quindi va bene così”.

Infine su Polito. “Ha alternato delle buone cose con con alcune meno buone, però insomma non è sempre facile cambiare squadra, cambiare realtà ed è un ragazzo che credo che abbia tanti margini di miglioramento, deve sicuramente deve migliorare in tante cose soprattutto quando ha la palla fra i piedi perché a volte è frenetico, a volte fa delle giocate un po’ poco da difensore perché gli dico sempre che i difensori devono essere bravi a marcare in fase di impostazione e devono essere bravi a fare le cose semplici. Lui in questa cosa deve sicuramente migliorare”, conclude Volpe.

A fine gara ha parlato anche Luca Marrone. “Mi sono sentito bene, 90 minuti non li facevo da qualche mese, quindi sono contento della tenuta fisica, non ho avuto nessun problema. Abbiamo giocato anche su un campo difficile perché era ghiacciato. Però dai, sono contento e mi sento bene, chiaramente pian piano troverò lo smalto migliore“. Cosa è mancato per vincere? “Sicuramente c’è mancato qualcosa negli ultimi 20 metri – risponde Marrone – Magari quella giocata anche individuale, quel qualcosa, un uno contro uno e andare al tiro, quello un po’ è mancato. Però la prova della squadra è stata sicuramente positiva, l’atteggiamento è stato quello giusto, abbiamo messo dentro la voglia di portarla a casa e anche il fatto di essere andati in avanti sempre, nel secondo tempo penso che li abbiamo chiusi nella loro metà campo a parte l’ultima occasione, e questo la dice lunga. Una squadra che vuole tirarsi fuori da questa situazione”.

“Sono tra quelli un po’ più grandi – continua Marrone – Devo cercare di aiutare i ragazzi più giovani e chi è arrivato da poco per cercare di andare tutti nella stessa direzione. Oggi un atteggiamento positivo io dal campo l’ho percepito. Dobbiamo continuare così, adesso abbiamo due partite fuori e dobbiamo cercare di trovare la prima vittoria in trasferta. Direi che è l’ora”. “Il gol? Polito dice di aver preso un pestone dall’attaccante e l’azione continuata; poi guarda caso mentre lui era a terra il suo uomo ha fatto gol. Però si sa che senza VAR è tutto un po’ complicato, l’arbitro anche era giovane, era la prima forse che arbitrava. È un errore che purtroppo ci può stare. Ci dispiace perché è una partita che potevamo portare a casa”, conclude Marrone.