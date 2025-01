CALCIO LECCO, VOLPE: “LA SQUADRA ATTRAVERSA UN MOMENTO DI GRANDE DIFFICOLTÀ”

LECCO – Dopo la sconfitta casalinga per 1-2 con il Trento nella 21esima giornata di Serie C, il tecnico del Lecco, Gennaro Volpe, ammette che la squadra sta attraversando un momento di difficoltà. “Non voglio trovare scuse o alibi, ma compri tre giocatori e se ne fanno male quattro, mentre abbiamo dieci giocatori fuori. Oggi il Lecco è questo e dare una forma a questa squadra è davvero difficile”, le parole dell’allenatore in conferenza stampa dopo la partita.

“Il Trento si è dimostrato una squadra forte con un’identità ben precisa – prosegue Volpe – Abbiamo preso due reti su due nostri errori. Dopo un primo tempo equilibrato, nel secondo ho provato a cambiare qualcosa mettendo due esterni come Beghetto e Grassini e nel finale ci siamo anche sbilanciati per provare a pareggiare la partita. Ora bisogna raccogliere tutti i cocci e continuare a lavorare. L’’ignoranza‘, nel senso buono, che tanto invoco non si può allenare, questa squadra purtroppo non ce l’ha. Ora dobbiamo assolutamente recuperare i giocatori infortunati al più presto possibile”.

“Personalmente sono stanco di continuare a fare la conta degli infortunati da due mesi. Per avere delle risposte bisogna chiedere allo staff medico o alla società. In allenamento non posso nemmeno fare una gara dieci contro dieci, manca poi quel contrasto durante la partita”.

Volpe ha commentato anche la rabbia dei tifosi che hanno fischiato i giocatori alla fine del match: “Mi spiace perché abbiamo una tifoseria come poche in Serie C. I tifosi manifestano la propria rabbia che è la stessa mia. Come ho detto ieri, 24 sconfitte in un anno è un dato negativo importante. Ricostruire richiede tempo, ma adesso dobbiamo essere bravi a tenere la barra dritta perché i conti si fanno alla fine”.

A fine gara ha parlato anche Leon Sipos. “Otto reti fatte sono tante, ma siamo in una situazione difficile – spiega il giocatore – Dobbiamo cambiare atteggiamento per fare meglio durante le partite. Commettiamo troppi errori e questo si vede – dice il giocatore – Secondo me possiamo fare meglio e dare di più”.

Dopo il gol dell’1-2 non c’è stata reazione. “Sì, il problema è non aver creato occasioni dopo la rete. In una partita ci sono alti e bassi, non so: come detto dobbiamo dare di più. Non meritiamo questa classifica secondo me, abbiamo giocatori esperti della categoria. Dobbiamo solo lavorare insieme per essere più squadra“.