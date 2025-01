CALCIO LECCO, VOLPE: “SUL MERCATO CI SIAMO. RECUPERIAMO 5 INFORTUNATI”

LECCO – Vigilia di Lumezzane-Lecco in casa bluceleste, match in programma sabato 11 gennaio alle 15 e valevole per la 22ª giornata del campionato di Serie C, girone A. Lumezzane a quota 28 in classifica, lecchesi fermi a 24. Una gara quindi molto delicata per il tecnico Gennaro Volpe e i suoi uomini.

Qualche volto nuovo e una panchina lunga in vista di Lumezzane. “Innanzitutto sono contento e ringrazio la società perché nessuno qui è rimasto passivo in questo momento in cui ci sono delle difficoltà – esordisce Gennaro Volpe in conferenza stampa -. Sono arrivati dei giocatori nuovi che chiaramente devono essere inseriti, ma bisogna farlo in fretta e si comincia a intravedere un principio di normalità, che è stata una cosa veramente rara negli ultimi due mesi. Per la prossima partita vi annuncio che saranno con noi e disponibili, ovviamente per un periodo frazionato perché sono stati a lungo i box, Di Gesù, Frigerio, Marrone, Galeandro e rientra Furlan. È una buona notizia, perché ci permette di avere qualche soluzione in più”.

“Sul mercato avevamo la necessità di non rimanere passivi, una situazione che stava diventando difficile e pesante dal punto di vista della gestione tecnica e non solo – continua Volpe -. Quindi il direttore è stato molto bravo a cogliere le occasioni che si sono presentate sul mercato, manca ancora qualcosa. Insomma lo sappiamo, però c’è la volontà da parte di tutti di completare e di prendere quei giocatori funzionali che poi ci possono dare una mano per per cambiare il trend di questa stagione perché io resto super convinto e ne siamo convinti tutti e lo dobbiamo esserlo tutti, che il Lecco possa ancora dire la sua e dare e prendersi quelle soddisfazioni che fino adesso questa stagione non ha regalato”.

“Io penso che nel calcio non bastano solo i soldi, un budget per poter migliorare una squadra o per poter vincere la partita – spiega il tecnico -. Il calcio è uno sport meraviglioso, ma per vincere e per fare bene servono tante componenti come quella di formare un gruppo di giocatori che stanno bene insieme, un gruppo in cui tutti vanno nella stessa direzione. Serve quel pizzico di serenità che questo gruppo non ha mai trovato e quindi abbiamo bisogno di gente che porti entusiasmo, che porti un po’ di freschezza mentale e che possa darci una mano a riprendere un cammino che fondamentalmente non è mai iniziato. Sulla formazione di domani o comunque sulla partita di domani giocherà il miglior undici possibile. Ora noi non possiamo fare troppi progetti, non ci possiamo porre troppi obiettivi perché viviamo in un limbo dove non siamo né carne né pesce. Quindi cerchiamo di focalizzarci sempre sulla prossima partita e di ragionare partita dopo partita con l’obiettivo di fare più punti possibili“.

“Cosa c’è di diverso coi nuovi arrivi? Comincia ad alzarsi un po’ il ritmo in allenamento – risponde Volpe -, comincia ad aumentare anche la qualità ed è una cosa che io fino adesso non avevo ancora mai visto, quindi io posso essere solo che contento che si sia alzata un po’ la competizione in allenamento. I rientranti ovviamente non sono al top, però già averli a disposizione per una parte di partita è importante”.

“Sul mercato chiaramente le richieste sono state tutte ascoltate, condivise, per me era era un discorso di caratteristiche di giocatori. Ovviamente non si può stravolgere una squadra intera, però sono arrivati i giocatori più funzionali a quello che poi è la mia idea di calcio. Sulla formazione, posso dire che la settimana scorsa il fatto di essere ritornati a 4 è stata una necessità perché fino alla rifinitura avevo a disposizione solo Stanga come difensore centrale. Il modulo lo fanno i giocatori che tu hai a disposizione e domani cercheremo di mettere i giocatori nel posto giusto, cercando di provare a ottenere il massimo”, conclude Volpe.