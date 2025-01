CALCIO LECCO, VOLPE VERSO IL NOVARA: “NESSUN ALIBI, SERVONO I 3 PUNTI”

LECCO – Dopo la pesante débacle con il Lumezzane, il Lecco ha l’obbligo di ottenere i tre punti nella sfida di domani contro un Novara in grande spolvero. I blucelesti di mister Gennaro Volpe sono andati in silenzio stampa subito dopo il 4-0 della scorsa giornata e il presidente Aniello Aliberti ha lasciato un messaggio in merito: “Abbiamo scelto il silenzio come forma di rispetto nei confronti di chi, come noi, ha a cuore la calcio Lecco 1912. Dopo sabato abbiamo ritenuto opportuno e necessario chiuderci tutti in un doveroso momento di riflessione”.

Volpe ha evidenziato la sua funzione di integrare nella squadra e preparare al meglio i nuovi giocatori e i giovani, sottolineando che bisogna prendersi le proprie responsabilità e dimostrare tutto sul campo.

Sulla sua posizione, Volpe ha sottolineato che sta cercando soluzioni senza mettersi dietro ad alibi, concentrandosi sulla prossima partita.

Riguardo i recuperati, per il mister Marrone è tornato disponibile e potrebbe giocare al centro della difesa in attesa del pieno recupero, mentre Battistini non è ancora tornato in gruppo.