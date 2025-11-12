CALCIO LECCO: ZANELLATO 14º AL SERIE C GOLD AWARD NEL GIRONE A

LECCO – Prosegue il C Gold Award 2025, il sondaggio nazionale che celebra i protagonisti della Serie C e valorizza il calcio emergente italiano.

La prima fase, dedicata al Girone A, si è conclusa con grande partecipazione dei tifosi e un testa a testa avvincente tra i candidati. Tra i giocatori più votati spicca Niccolò Zanellato del Lecco, che ha chiuso al 14° posto, restando fuori dalla fase finale per una manciata di preferenze. I risultati finali hanno premiato l’Aurora Pro Patria, che conquista tutte le prime dieci posizioni in classifica, assicurando così l’accesso diretto alla fase finale del sondaggio.

L’andamento del voto: rimonta finale dell’Aurora Pro Patria

Fino agli ultimi giorni di votazione, la classifica del Girone A era guidata da Niccolò Zanellato (Centrocampista, Lecco), Alberto Spagnoli (Attaccante, Union Brescia) e Alessandro Louati (Centrocampista, Triestina), seguiti da Luka Topalovic (Centrocampista, Inter U23), Michael De Marchi (Attaccante, Virtus Verona), Samuele Spalluto (Attaccante, Renate) e Maxime Leverbe (Difensore, LR Vicenza).

Nel rush finale, però, i calciatori dell’Aurora Pro Patria hanno ribaltato la situazione con una straordinaria rimonta, conquistando le prime dieci posizioni della graduatoria grazie a un forte sostegno dei tifosi. Per la classifica completa è possibile consultare il sito ufficiale dell’iniziativa.

Le preferenze dei tifosi per il Girone A: attaccanti in vetta alle votazioni con il 42,4 %

Mentre prende il via il Girone B, il bilancio del primo girone offre uno spaccato interessante sulle preferenze dei tifosi.

Tra i 33 calciatori più votati del Girone A, prevalgono gli attaccanti (42,4%), seguiti dai centrocampisti (30,3%), dai difensori (21,2%) e infine dai portieri (6,1%).

I dati confermano la tendenza dei tifosi a premiare i giocatori offensivi, ma evidenziano anche un forte riconoscimento per i centrocampisti, veri protagonisti della costruzione del gioco.

L’unico portiere tra i primi dieci è William Rovida, a testimonianza della fiducia riposta nel suo rendimento costante e decisivo.

I 10 calciatori più votati del Girone A

Christian Dimarco – Difensore, Aurora Pro Patria Davide Ferri – Centrocampista, Aurora Pro Patria William Rovida – Portiere, Aurora Pro Patria Alessandro Di Munno – Centrocampista, Aurora Pro Patria Luca Giudici – Centrocampista, Aurora Pro Patria Ferdinando Mastroianni – Attaccante, Aurora Pro Patria Alberto Masi – Difensore, Aurora Pro Patria Pietro Reggiori – Difensore, Aurora Pro Patria King Udoh – Attaccante, Aurora Pro Patria Simone Ganz – Attaccante, Aurora Pro Patria

I dieci giocatori biancoblù accedono così alla fase finale del C Gold Award 2025, che a gennaio decreterà il miglior calciatore assoluto della Serie C insieme ai più votati dei Gironi B e C.

Chi sono i migliori giocatori del Girone A secondo i tifosi

La top ten del Girone A riflette un mix equilibrato tra esperienza e nuove leve del calcio di Serie C.

Il difensore Christian Dimarco, fratello di Federico e leader della retroguardia bustocca, si è distinto per continuità e personalità.

Tra i centrocampisti spiccano Davide Ferri e Alessandro Di Munno, pilastri della manovra di centrocampo, mentre il portiere William Rovida ha guadagnato numerosi consensi per le sue prestazioni decisive tra i pali.

Sul fronte offensivo, Luca Giudici, Ferdinando Mastroianni, King Udoh e Simone Ganz rappresentano l’anima realizzativa della squadra, capaci di alternare tecnica e concretezza sotto porta.

Completano il gruppo i difensori Alberto Masi e Pietro Reggiori, protagonisti di una stagione solida e determinante nel mantenere equilibrio e compattezza difensiva.

Al via le votazioni per il Girone B

Archiviata la prima fase, il sondaggio prosegue con l’apertura delle votazioni per il Girone B, in programma da domani fino al 24 novembre.

I tifosi potranno esprimere la propria preferenza per il miglior calciatore del girone attraverso il sito ufficiale https://affidabile.org/c-gold-award/.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, un’occasione per sostenere i protagonisti della propria squadra e contribuire alla valorizzazione del calcio di Serie C.

Durante tutto il periodo del sondaggio verranno pubblicati aggiornamenti, classifiche provvisorie e statistiche sui giocatori più votati per raccontare in tempo reale l’evoluzione dell’iniziativa