LECCO – Calcio Lecco 1912 comunica che gli esami clinico-strumentali a cui è stato sottoposto Luca Giudici, in seguito all’infortunio avvenuto durante Pro Sesto–Lecco, hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

“Ringraziamo Luca per tutto ciò che ha fatto in questa stagione e gli auguriamo una pronta guarigione” commenta la società di via don Pozzi.