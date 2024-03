CALCIO: LOCA AGRODOLCE IN AZZURRO. KO DEL RENATE COSTA IL POSTO A COLOMBO

LECCO – Sta per terminare con il match di qualificazione della nazionale Under 21 impegnata a Ferrara con la Turchia (ore 18.15 su Rai Due), la settimana di passione del nostro calcio. Fermi i due maggiori campionati, l’attenzione si è focalizzata sugli impegni degli azzurri.

Dopo la vittoria (1-2) con il Venezuela, match in cui il galbiatese Manuel Locatelli, impiegato da mister Spalletti fino al 17’ della ripresa, ha disputato una buona gara. Nella successiva amichevole vinta 2-0 con l’Ecuador, il bianconero entrato in campo al 22’ del secondo tempo ha ripetuto le ultime brutte prestazioni con il club lasciando molte nubi intorno al suo futuro alla Juventus, ma anche con il Team Italia.

Parliamo ora di Serie C. Domenica amara per il Renate dell’esterno di centrocampo di Galbiate Marco Anghileri, travolto in casa 0-3 dall’Arzignano, batosta che è costata il posto (quando mancano solo cinque giornate al termine del torneo) all’allenatore di Cesana Brianza Alberto Colombo: per lui il secondo esonero in stagione, dopo quello di Potenza. Grande prestazione invece della Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola, che ha steso 3-0 a Gorgonzola l’Alessandria retrocessa virtualmente in Serie D. Titolare causa la convocazione con l’Under 21 azzurra di Zacchi, Pirola ha fallito l’occasione per mettersi in mostra facendosi espellere al 40’ del primo tempo cercando di rimediare a una sua leggerezza con i piedi: si è tuffato fuori area sul pallone onde evitare il gol ospite, fallo di mano e conseguente cartellino rosso.

Tre punti di vitale importanza li accalappia la Turris del centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi (90’), che batte a domicilio 2-1 nello scontro salvezza il Catania. Colpaccio in zona retrocessione del Monopoli del meratese Luca Barlocco (viene sostituito al 1’ del s.t.) sul campo del Benevento (0-1). Infine divide la posta l’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti (in panchina), nell’incontro di Zanica contro la Pro Sesto terminato 1-1.

Per la pool salvezza della Serie A femminile perde il Como della mandellese Astrid Gilardi (panchina): 1-0 a Genova con la Sampdoria. Classifica pool scudetto: Roma 54, Juventus (ha osservato un turno di riposo) 44, Fiorentina 39, Inter 30, Sassuolo 29. Poll salvezza: Milan, Sampdoria 24, Como 22, Napoli 7, Pomigliano 6. Prossimo turno 30 marzo, Como-Milan, Juventus-Fiorentina.

Siamo dunque entrati nella fase decisiva dei vari campionati dove è vietato sbagliare, anche la più insignificante pecca potrebbe fare la differenza nel conseguire o meno gli obiettivi prefissati. In tal senso a un passo dalla meta dista il Mantova dell’ex Lecco Davide Possanzini, alla guida dei virgiliani e all’esordio su una panchina professionista (in passato aveva allenato la Primavera del Brescia). Con 12 punti di margine sulla seconda in classifica (il Padova), a cinque turni dalla fine la promozione in B è virtualmente raggiunta.

Alessandro Montanelli