CALCIO, MISTER VALENTE DOPO LO 0-0 DI CREMA: “S’È VISTA LA VOGLIA DI VINCERE”

CREMA (CR) – Commenti post partita dopo il risultato “a occhiali”, come si diceva un tempo, tra Pergolettese e Lecco. Grazie all’ufficio stampa del club di via Don Pozzi ecco in video le parole dell’allenatore e a seguire del difensore classe 1995 Manuel Martic.

Mister Federico Valente esordisce annotando come “Si è visto che alla fine la squadra voleva vincerla, purtroppo non ci è stato possibile – continuiamo però così, prendiamo questo punto e penso anche che la linea difensiva abbia fatto un buon lavoro oggi perché non ha concesso tanto”.

“Ci vuole ancora tanto lavoro – aggiunge il tecnico bluceleste – e su quel percorso lì, bisogna continuare”.





