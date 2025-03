CALCIO, MISTER VALENTE SODDISFATTO DOPO LO 0-0 CON LA FERALPI

LECCO – Commenti post partita dopo il match a reti bianche, in questo caso segno molto positivo, tra Lecco e Feralpisalò, terza forza del girone. Grazie all’ufficio stampa del club di via Don Pozzi ecco in video le parole del mister Federico Valente e a seguire del centrocampista classe 2001 Marco Frigerio.

“Partita molto intensa – ha sottolineato l’allenatore -, faccio i complimenti ai ragazzi perché stanno mettendo in campo ciò che facciamo in allenamento. Sono contento perché ho visto energia e i tifosi ci hanno sostenuto”.

“Il nostro gioco può ancora migliorare nelle piccole cose – aggiunge il tecnico bluceleste – Io ho messo le basi, ma queste devono essere il minimo”.