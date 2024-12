CALCIO. VOLPE DOPO IL TRACOLLO: “DOBBIAMO REAGIRE DA UOMINI”

CARAVAGGIO (BG) – Sono nette per quanto all’insegna del rammarico le parole di mister Gennaro Volpe nella conferenza stampa post partita, dopo il 5-2 subito a Caravaggio dall’Atalanta Under 23 nella 19ª giornata di Serie C.

Una partita certamente condizionata dalla vera e propria “strage” di calciatori blucelesti (Volpe contro la Dea ne aveva pochissimi a disposizione, appena 13 giocatori di movimento) ma con rari sussulti e troppe reti incassate dal Lecco.

“Dobbiamo reagire da uomini” è il sunto delle risposte fornite dal tecnico del club di via don Pozzi, nel pieno di una grave crisi che pone la squadra in una situazione oltremodo delicata.



