CALCIO. MISTER VOLPE DOPO LA BEFFA VENETA: “C’È DISPIACERE PER IL FINALE”

CHIOGGIA (VE) – Amarezza ma anche consapevolezza della situazione dei blucelesti nella conferenza stampa post partita del mister del Lecco Gennaro Volpe – alla luce del pareggio raggiunto al 96′ dai padroni di casa dell’Union Clodiense dopo il vantaggio siglato da Šipoš a pochi minuti dal termine della trasferta veneta.

“Un po’ di mancanza di mentalità, di adattamento all’avversario e soprattutto al campo che era molto piccolo – annota Volpe -. Alla fine stavamo vincendo e mi sembrava che la partita fosse abbastanza sotto controllo. Noi lavoriamo quotidianamente – aggiunge il tecnico bluceleste -, cerchiamo veramente di fare il massimo, però accettiamo il risultato e adesso stacchiamo un attimo e poi penseremo alla seconda parte di campionato, che dovrà essere assolutamente migliore di questa prima fase”.



Prossimo impegno del Lecco nell’anno nuovo: domenica 5 gennaio 2025, alle 17:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi arriva il Trento per la 21ª giornata del girone A di Serie C NOW.RedSpo

