CALCIO. NON BASTANO GALEANDRO E ŠIPOŠ: ATALANTA U23-LECCO 5-2

CARAVAGGIO (BG) – Sconfitta per il Lecco contro l’Atalanta Under 23: i bergamaschi trionfano in casa col punteggio di 5-2, nonostante i gol della speranza di Galeandro al 20′ e Šipoš a inizio ripresa.

Da segnalare la 150ma presenza di Vedran Celjak con i colori blucelesti,.

Spettatori a Caravaggio 439 di cui una buona metà di fede lecchese.

Primo tempo scoppiettante con ben 4 marcature. Iniziano il padroni di casa al 15′ con Cassa a cui fa seguito 5 minuti dopo il pareggio ad opera di Galeandro.

Torna in vantaggio la Dea con Alessio al 32′ ma non è finita perché la prima frazione di gioco si conclude sul 3-1 grazie alla doppietta personale di Cassa. La ripresa vede il Lecco accorciare nuovamente, dopo sette minuti, con rete del Leone Šipoš: 3 a 2 e partita riaperta.

Al 64′ Vlahovic riporta gli orobici sul +2 poi l’Atalanta dilaga: Alessio coglie la seconda doppietta di giornata, fissando definitivamente sul cinque a due il risultato a favore dei padroni di casa.

Tre minuti di recupero e il Lecco sprofonda nuovamente, stavolta sotto il bombardamento di gol della Dea versione Under 23. Uscita difficile, con una difesa “rabberciata” ma ugualmente brutta figura – sottolineata dai fischi dei tifosi a fine gara. Preoccupante.

ATALANTA UNDER 23-LECCO 5-2

Primo tempo 3-1

MARCATORI: Cassa (AT) 15′ e 42′, Galeandro (LC) 20′, Alessio (AT) 32′ e 71′, Šipoš (LC) 52′, Vlahovic (AT) 64′.

ARBITRO sig. Rispoli della sez. AIA di Locri.

ATALANTA UNDER 23 (3421): Pardel; Obric, Del Lungo, Navarro; Bergonzi (33′ p.t. Scheffer), Gyabuaa (30′ s.t. Soppy), Panada (39′ s.t. Kraja), Bernasconi; Cassa (30′ s.t. Soppy), Alessio; Vlahovic (39′ s.t. Artesan).A disposizione Dajcar, Kraja, Masi, Mijhameti, Comi, Sodero.

All.: Modesto

LECCO (352) Furlan; Celjak, Billong, Stanga; Lepore (20′ s.t. Mendoza) Ionita, Galli (29′ s.t. Dore), Ilari, Kritta; Galeandro (29′ s.t. Zuberek), Šipoš. A disposizione Fall, Dalmasso, Oliva, Ceola, Polizzi.

All. Volpe.

