CALCIO, NOVARA-LECCO 1-0. CHE DELUSIONE PER I QUASI 500 FAN BLUCELESTI

NOVARA –Primo tempo combattuto allo stadio Piola tra il Novara e il Lecco di mister Valente, ma senza reti a referto.
I blucelesti partono forte e al 6′ costruiscono una buona occasione con Zanellato che serve Furrer, il cui tiro viene deviato in angolo. Novara risponde poco dopo con una conclusione di Alberti di testa che sfiora il palo.
La gara si accende: Basso è il primo ammonito e Zanellato subisce un duro intervento non sanzionato dall’arbitro. Al 30′ il Novara reclama un rigore per un tocco di mano di Romani, ma il direttore di gara lascia correre.
Il Lecco spreca un’ottima chance da corner, mentre Khailoti rimedia un giallo per fallo. Nel finale, palo clamoroso di Dell’Erba su errore della difesa lecchese, prima del duplice fischio che chiude la prima frazione sullo 0-0.
La svolta avviene al 26′ della ripresa, quando Da Graca, imbeccato da un preciso suggerimento di Dell’Erba la mette di testa alle spalle di Furlan. In precedenza, un paio di occasioni a testa per le due squadre.
Subito dopo lo svantaggio, Valente si gioca tre cambi in un unico slot: entrano Galeandro per Frigerio, Rizzo al posto di Battistini e Pellegrino in luogo di Furrer. Al 40′ un FVS per il Lecco ma la trattenuta in area su Zanellato non è sufficiente a convincere il signor Di Cicco: niente da fare.
Sempre l’arbitro di Lanciano fa storcere il naso alla panchina bluceleste quando concede “solamente” 4 minuti di recupero a fronte di cambi e perdite di tempo da parte dei padroni di casa. Triplice fischio e il Lecco interrompe (momentaneamente) la sua corsa.
RedSpo
NOVARA-LECCO 1-0
Primo tempo 0-0
MARCATORI: Da Graca (NO) 26′ s.t.
ARBITRO: Giorgio Di Cicco, sez. AIA di Lanciano
SPETTATORI: 2.261, ben 470 dei quali giunti da Lecco