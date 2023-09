PADOVA – L’attesa è finita: alle 18:30 di oggi, domenica 3 settembre, la Calcio Lecco 1912 tornerà a calcare i campi della Serie B, nella sfida “casalinga” di Padova contro il Catanzaro.

Lariani in campo con le nuove maglie, presentate proprio alla vigilia del match inaugurale. Nessuna sorpresa: alternanza di classiche e semplici righe blu e celesti. “Il Calcio è dei giovani. La storia è a Lecco: 1973-2023 – spiega la società -. Le nuove divise per la stagione 23-24 sono più di semplici indumenti da gioco; sono emblemi di legami profondi e racconti coraggiosi. Pronti a spiccare il volo verso un nuovo mondo?”

Nel frattempo, ha preso parola anche il gruppo di tifosi Unonoveunodue, che ha chiarito come in occasione della partita d’esordio, allo stadio Euganeo non verrà esposto alcuno striscione sia per rispetto degli ultras locali, sia perchè “per noi casa è la curva del Rigamonti-Ceppi e in nessun altro studio”.