CALCIO: OTTIME PROVE PER I GIOVANI DELLA LECCO ALTA

LECCO – Trasferta intensa e combattuta per gli Esordienti B della Lecco Alta, impegnati sul difficile campo di Cassago Brianza. Gli ospiti partono con il piede giusto, mostrando ordine e determinazione: il primo tempo si chiude infatti sullo 0-1 grazie alla rete di Michele, abile a finalizzare una delle azioni meglio costruite del match. Nella seconda frazione arriva però la pronta reazione dei padroni di casa, che approfittano di una disattenzione difensiva per trovare il gol del pareggio e aggiudicarsi il tempo. Il terzo e quarto periodo scorrono senza reti, con un copione pressoché identico: Lecco Alta costantemente in avanti ma poco precisa sotto porta, incapace di capitalizzare la superiorità territoriale. Il match si conclude così in perfetta parità, al termine di una sfida fisica e combattuta, condizionata anche dalle difficili condizioni del terreno di gioco a causa del maltempo.

PULCINI MISTI: BELLA VITTORIA CONTRO IL MONTE MARENZO

Prestazione brillante per i Pulcini misti della Lecco Alta, protagonisti di un netto successo contro il Monte Marenzo. I giovani verdeblu hanno mostrato entusiasmo, attenzione e spirito di squadra, imponendosi in tutti e quattro i tempi della partita. Un risultato importante, che rappresenta una vera iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni stagionali, confermando i progressi di un gruppo in continua crescita.

PULCINI 2015: PROVA GAGLIARDA CONTRO IL CALCIO LECCO

Ottima prova anche per i Pulcini 2015, chiamati a misurarsi con la Calcio Lecco. Nonostante il valore e la forza degli avversari blucelesti, i giovani verdeblu sono riusciti a mettere in campo una prestazione di carattere, giocando alla pari per tre tempi su quattro. Un applauso meritato ai forti ospiti, ma altrettanto ai ragazzi della Lecco Alta, capaci di affrontare con coraggio una sfida molto impegnativa, dimostrando progressi tecnici e una grande determinazione.

