IL LECCO CADE 0-3 COL PADOVA. MA QUELL’ARBITRO CHE OSTACOLA KRITTA…

LECCO – Serata da big match al Rigamonti-Ceppi, dove la Calcio Lecco ospita la capolista Padova nell’incontro valido per la sedicesima giornata di Lega Pro. Ospiti che rappresentano la principale candidata per il salto di categoria, forti soprattutto delle zero sconfitte fin qui subite in campionato. 3.473 tifosi ad animare gli spalti, tra i quali un folto gruppo di 583 supporter ospiti.

Entrambe le squadre scendono in campo con la difesa a tre: 3-5-2 per Volpe, con Zuberek e Galeandro davanti, 3-4-3 per i veneti.

Padova arrembante fin dai primi secondi: azione sulla destra e tiro dal limite di Fusi, ben respinto da Furlan. I blucelesti rispondono presenti con due sgroppate sulla sinistra di Kritta, i cui cross non hanno l’effetto sperato. Al 6′ Kirwan ci prova col mancino da ventri metri, ma il portiere di casa è attento e para. Due minuti più tardi è Crisetig, ex Serie A, a sfiorare la porta di testa sugli sviluppo di un calcio d’angolo. Clima rovente nonostante le basse temperature: a farne le spese è il vice allenatore lecchese Bongiorni, espulso al 15′ per proteste.

Al 18′ grande chance per i lariani: corner dalla destra e stacco di Ilari, palla alta di poco. Passano 120 secondi e Stanga perde un pallone sanguinoso in costruzione, ma Bortolussi non ne approfitta e dal limite dell’area piccola calcia a lato. Al 28′ problema per Di Gesù, dentro Frigerio al suo posto.

Mezz’ora sul cronometro quando il Lecco va vicinissimo al vantaggio: altro corner dalla destra, Ilari colpisce di nuovo per primo e il pallone si infrange sul palo con Fortin immobile. I manzoniani prendono campo e sono sempre pimpanti sulla fascia sinistra con il tandem Ionita-Kritta: ci prova quest’ultimo, conclusione fuori. Il Lecco cresce col passare dei minuti e chiude il primo parziale in avanti: sovrapposizione di Stanga, che si accentra e calcia troppo debolmente sul primo palo.

La ripresa si apre senza cambi e la prima occasione è ancora per i blucelesti: azione insistita di Frigerio sulla destra, palla dentro per Zuberek, che appoggia a rimorchio per Ionita, il cui tiro da posizione più che ottimale si spegne alto. Ma il Padova non ci sta: Liguori, fischiatissimo per tutta la partita a causa della recente condanna per violenza sessuale, anticipa tutti su un cross dalla sinistra e sfiora il palo. Al 55′ invece Furlan vola sul tentativo acrobatico di Bortolussi.

Al 61′ incredibile vantaggio del Padova: Il Lecco spreca malamente una punizione invitante, anche a causa della posizione dell’arbitro Mirabella che ostacola Kritta, e Liguori capitalizza il contropiede veneto per l’1-0. È sempre l’attaccante classe ’99 che al 67′ sfiora il palo con un mancino preciso dal limite. Due minuti dopo altro episodio clue: Kritta già ammonito, stende un avversario a centrocampo e si vede sventolare il cartellino rosso.

Al 74′ Furlan toglie dall’incrocio un pericoloso tiro-cross di Vardas, entrato bene in campo nel corso della ripresa. Due giri d’orologio più tardi ecco la doccia gelata per il Lecco: Villa scappa sulla sinistra e mette in mezzo un pallone che Bortolusso deve solo spingere in porta. 2-0 Padova. Passa poco e Furlan si supera negando il 3-0 allo stesso Villa.

Nel finale il Lecco prova a riaprirla, ma anche il tentativo di Tordini si schianta contro il palo, poi Frigerio spara alle stelle la ribattuta da pochi passi. Al 90′ Delli Carri di testa cala il tris e chiude il match. Parziale pesante per il Lecco, in partita fino all’incredibile gol dell’1-0.

G. G.

CALCIO LECCO – PADOVA 0-3

Primo tempo 0-0

Marcatori: Liguori (PD), Bortolusso (PD), Delli Carri (PD.)

LECCO (3-5-2): Furlan; Celjak, Billong, Stanga (dal 79′ Louakima); Lepore, Di Gesù (dal 28′ Frigerio), Ionita, Ilari (dal 79′ Ilari), Kritta; Galeandro, Zuberek (dal 60′ Sipos). All. Volpe.

PADOVA (3-4-3): Fortin; Belli, Delli Carri, Perrotta (dal 90′ Favale); Kirwan, Crisetig (dal 90 Faedo), Fusi, Villa (dal 90′ Granata); Liguori (dall’86’ Capelli), Bortolussi, Russini (dal 60′ Varas). All.: Andreoletti.

ARBITRO: Domenico Mirabella di Napoli.