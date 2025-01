CALCIO, PARI E PATTA TRA LECCO E NOVARA: 1-1 AL RIGAMONTI-CEPPI

LECCO – Anticipo della 23ª giornata di Serie C al Rigamonti-Ceppi, dove la Calcio Lecco è disperatamente a caccia di punti in questo periodo molto negativo di campionato. Dall’altra parte il Novara, ottavo in classifica e in piena corsa per i playoff. Volpe si affida a Mendoza per affiancare Sipos in attacco, con Marrone che torna al centro della difesa a 3. Squadre in campo con qualche minuto di ritardo per un cambio dell’arbitro: problemi per Iacobellis, direttore designato per la gara, e fischietto a Alessandro Dallagà, che avrebbe dovuto operare come quarto uomo.

Passano dieci minuti e la gara si mette in discesa per i blucelesti, che passano in vantaggio grazie alla seconda rete stagionale di Kritta. Ma il Novara è in partita e bussa ripetutamente alla porta di Furlan prima di trovare al 26′ il gol del pari con Ongaro, tra le proteste lariane per un calciatore a terra in mezzo all’area di rigore. Da lì in poi le occasioni migliori arrivano dai calci d’angolo, ma le difese reggono e si va al riposo sull’1-1.

La ripresa si apre con il tiro di Morosini, ma Furlan fa buona guardia. Il Lecco risponde sempre con una serie di tiri dalla bandierina, tutti senza effetto. L’occasione migliore, sempre da corner, è per Martic, il cui tentativo viene salvato in extremis. I piemontesi provano a farsi pericolosi nel finale in ripartenza, ma i lecchesi si coprono bene e non rischiano quasi nulla. Al triplice fischio è 1-1. Pari e patta e Lecco che torna a muovere la classifica.

CALCIO LECCO – NOVARA 1-1

Primo tempo 1-1

Marcatori: Kritta (L), Ongaro (N)

LECCO (3-5-2): Furlan; Polito (dal 28′ s.t. Ferrini), Marrone, Martic ; Grassini, Marino (dal 45′ s.t. Galli), Frigerio (dal 28′ s.t. Di Gesù), Ionita, Kritta; Mendoza (dal 28′ s.t. Tordini), Sipos. All.: Volpe.

NOVARA (3-5-2): Minelli; Cannavaro, Lorenzini, Khailoti; Donadio, Calcagni, Ranieri (dal 40° s.t. Ghiringhelli), Basso, Agyemang; Morosini (dal 23′ s.t. Owusu), Ongaro. All.: Gattuso.

ARBITRO: Dallagà di Rovigo