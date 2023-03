LECCO – Tutto come previsto, il giudice sportivo di fronte al caso Bunino non ha potuto fare altro che comminare all’attaccante bluceleste una giornata di squalifica. Il giocatore è stato espulso domenica durante Piacenza-Lecco appena dopo aver fatto pipì a bordo campo, gesto vietato dal regolamento.

Cristian Bunino stava per entrare in campo, a 15 minuti dal termine dell’incontro, e correre negli spogliatoi avrebbe fatto perdere troppo tempo. Per questo sul momento ha pensato di nascondersi sotto la curva sud dello stadio Garilli, settore senza spettatori. Ma non poteva passare inosservato e il cartellino rosso è stato inevitabile.

Inevitabile anche la sentenza del giudice sportivo che ha disposto un turno di squalifica “per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non regolamentare in quanto poneva in essere un comportamento non corretto davanti alla recinzione della curva”.

RedSpo