LECCO – Calcio Lecco in occasione delle ultime quattro gare di campionato rimanenti allo Stadio Rigamonti-Ceppi, offre l’opportunità a tutti gli studenti Under 18 di poter accedere allo stadio con prezzi agevolati.

Per i ragazzi tra i 15 e i 18 anni l’accesso alla curva nord e ai distinti sarà di 5 euro. Per tutti gli under 14 ci sarà ingresso gratuito solo ed esclusivamente nel settore distinti purché accompagnati da un maggiorenne che pagherà l’ingresso di 5 euro (non più di due ragazzi per ogni accompagnatore).

Luoghi e modalità d’acquisto dei biglietti:

Presso la segreteria dello stadio Rigamonti – Ceppi, via Don Giuseppe Pozzi 6 (Lecco), da Martedì a Venerdi 10:30-12 e 15-18; Sabato mattina 10:30-12 (Per Lecco – Juventus U23 – sabato chiuso).

Anche nel giorno gara sarà possibile acquistare il ticket presso le biglietterie dello stadio a partire da un’ora e mezza prima del fischio d’inizio.

Presso “Shamrock Irish Pub”, via Giuseppe Parini 5 (Lecco); orari apertura: da Lunedi a Venerdi dalle 18 a mezzanotte; Sabato e Domenica dalle 18:00 all’01:00.

Online sul circuito “Etes.it” (https://www.etes.it/sale/list/6674/Calcio+Lecco+1912+srl).