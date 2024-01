CALCIO, PROSSIMO TURNO DI SERIE B: BIGLIETTI PER CATANZARO-LECCO

LECCO – Sono in vendita i biglietti riservati ai tifosi blucelesti per Catanzaro-Lecco, valida per la ventesima giornata di Serie BKT. A partire dalle 15 di oggi 8 gennaio 2024 saranno disponibili per l’acquisto i tagliandi d’ingresso per l’incontro in programma alle 20:30 di venerdì 12 gennaio allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro.

La vendita per il settore ospiti terminerà alle 19 del giorno antecedente alla partita, giovedì 11.

DOVE ACQUISTARE

On line su https://uscatanzaro1929.ticketone.it/catalog

On-line su sport.ticketone.it

Rivendite ticketone abilitate su tutto il territorio locale e nazionale

PREZZO

Curva Est Ospiti – €15

*Al costo del singolo biglietto sarà applicato un diritto di prevendita aggiuntivo.

INFO GENERALI

Si rammenta che, all’atto dell’acquisto del biglietto, ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un valido documento d’identità (anche per i minori).

L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del ‘Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione del titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche’ adottato dalla società US Catanzaro 1929 srl, nonché il regolamento d’uso dello stadio ‘Ceravolo” disponibili sul sito ufficiale della Società US Catanzaro 1929.