CALCIO. ROCAMBOLESCA SCONFITTA DELLA ROVINATA JUNIORES COL MANDELLO

LECCO – Dopo il turno di riposo la Rovinata Juniores ha una partita delicata in casa contro il Mandello, un avversario difficile da affrontare e staccato di soli tre punti in classifica. I primi 15′ dei biancorossi sono giocati molto bene con tante occasioni che portano il risulta sul 1-0 grazie a Savazzi che deposita in rete su un azione nata da calcio d’angolo. Il Mandello si vede poco in attacco e gli unici pericoli arrivano ancora da errori dei padroni di casa. Al 20′ gli avversari raggiungono il pareggio: una palla inattiva in mezzo all’area piccola non viene allontanata e un rimpallo favorisce l’attaccante del Mandello che riesce a segnare.

La Rovinata attacca e un’occasione capita a Redaelli che tira all’incrocio dei pali, ma il portiere riesce a deviare mettendo in calcio d’angolo. È però il Mandello che trova il gol del vantaggio grazie a un tiro da fuori area che sorprende il portiere Cattaneo. Il secondo tempo è sulla falsa riga del primo: la Rovinata attacca e il Mandello attende nella sua metà campo pronto a partire in contropiede. Le occasioni ci sono, ma gli attaccanti biancorossi sono imprecisi e non riescono a riacciuffare il pareggio. A 15′ dal termine è Redaelli che scatta sulla linea del fuorigioco, stoppa la palla all’interno dell’area e insacca indisturbato davanti al portiere. Finalmente stabilita la parità la Rovinata prende ancora più coraggio e cerca in tutti i modi di agguantare la vittoria. È però il Mandello che conquista una punizione dalla trequarti da cui nasce il gol del definitivo del 2-3 su dubbio fuorigioco.