CALCIO, ROVINATA: BENE GLI ESORDIENTI 2012. UNDER 10 CSI AL PRIMO POSTO

LECCO – La Rovinata Esordienti 2012 scende in campo fuori casa con il Sala Galbiate, in una partita dal clima prenatalizio. I biancorossi vogliono continuare a vincere e a convincere sulle orme della settimana precedente.

Il primo tempo è più che convincente e grazie alla rete dell’ex Centineo la Rovinata passa in vantaggio. Nel secondo tempo i padroni di casa alzano il ritmo, ma la Rovinata non si lascia intimorire. All’8′ Monti ipnotizza l’attaccante del Sala Galbiate facendo un’ottima parata. Poco dopo il bomber Fumagalli costruisce due perle chiudendo il tempo sul risultato di 0-3. Il terzo tempo è simile al secondo: alta intensità e tanti duelli in mezzo al campo: la vittoria arriva grazie alla zampata dell’ottimo capitano Cosentino. A chiudere in bellezza la serata ci pensano Fumagalli, che porta a casa la prima tripletta stagionale, e Centineo con una doppietta. È 4-0 il risultato finale in tempi, con un tabellino dei gol che dice 6 fatti e 0 subiti, su un campo ostico come quello di Sala al Barro. Ora si aspetta in casa il Calcio Lecco, per cercare di chiudere il girone di andata nel migliore dei modi.



Continua il Campionato CSI per i gli Under 10 della Rovinata, che hanno giocato sul campo della Pol.2001 a Pescarenico. Grazie al nuovo metodo deciso dal CSI – Centro Sportivo Italiano, le due squadre scendono in campo mano nella mano ed è davvero un bel momento di sport e amicizia.

Nel primo tempo, in difficoltà per il freddo pungente, entrambe le squadre faticano a entrare in partita e ci vuole un calcio di rigore trasformato con freddezza da Rosina per portare in vantaggio i biancorossi. Nel secondo tempo la Rovinata cavalca l’entusiasmo del vantaggio e riesce ad allungare le distanze grazie alla doppietta di Laganella e a un altro gol di Rosina. Nel terzo tempo sono ancora i biancorossi a tenere le redini della partita, che viene chiusa sullo 0-7 con una doppietta di Rosina e la rete finale di Lazzarato. Manca solo una partita per chiudere il girone autunnale e godersi il meritato riposo durante la pausa natalizia.

Concluso il Campionato Figc è tempo di amichevoli per i Pulcini 2015 della Rovinata, che hanno ospitato i coetanei del Sala Galbiate. Gli ospiti sono davvero determinati e per tre tempi si impongono sui padroni di casa, molto spaesati in mezzo al campo, con i risultati di 0-2, 0-1 e 0-1. Nel quarto tempo la Rovinata si sveglia dal torpore e riesce a vincere la frazione con due gol di Gjini e due di Abdou. Al di là del risultato resta la gioia per una bella serata, che apre il periodo delle amichevoli 2015, che accompagnerà le due squadre fino all’inizio dei campionati primaverili.