CALCIO ROVINATA: GLI ESORDIENTI 2013 VINCONO SUL LECCO. TUTTI I RISULTATI

LECCO – La squadra Csi Under14 della Rovinata ha giocato in trasferta a Tirano e scende in campo decisa a fare bene. Per i primi dieci minuti rimane costantemente in fase offensiva, ma non riesce ad andare oltre un bel palo di Falcone. Nell’ultimo minuto di gioco è però la squadra di casa a portarsi in vantaggio: si va a riposo sul risultato di 1-0. Nella ripresa il Tirano parte con più determinazione e trova subito il raddoppio. A quel punto i biancorossi tentano di reagire e inizia un vero e proprio assedio alla porta avversaria. A due minuti dalla fine è il gol di Todeschini, al rientro da un lungo infortunio, a riaccendere le speranze. Ma purtroppo non basta: finisce 2-1 per il Tirano con qualche rammarico per gli ospiti.

Gli Esordienti 2012 affrontano il Calolziocorte, alla ricerca di una vittoria che in campionato non sono ancora riusciti a raggiungere. Le due squadre partono subito col piede sull’acceleratore e la partita è molto intensa e combattuta. Nonostante le molte emozioni il primo tempo si conclude a reti inviolate. Entrambe le panchine cercano di cambiare qualcosa per contrastare l’avversario e riuscire a portarsi in vantaggio, ma anche il secondo tempo termina sullo 0-0. Nel terzo tempo i biancorossi cambiano modulo per cercare una maggiore spinta in fase offensiva, e nonostante il ritmo aumenti e le occasioni anche, è ancora un pareggio senza gol. Resta solo il quarto tempo ma la stanchezza comincia a farsi sentire, soprattutto per la difesa che è stata stoica per 60′, e non bastano le numerose incursioni sulle fasce per trovare la rete. Purtroppo a pochi minuti dalla fine arriva la doccia fredda: punizione per il Calolziocorte e i biancorossi vanno sotto di uno. Non c’è più tempo per recuperare, finisce 4-3 per il Calolzio.

Al campo di Germanedo arriva la Calcio Lecco, categoria Esordienti 2013 primo anno. Entrambe le squadre vogliono fare bene e danno vita a un primo tempo molto equilibrato. Il risultato ne è la dimostrazione: si va a riposo senza reti. Nel secondo tempo la Rovinata perde le distanze e il Lecco ne approfitta vincendo 2-0.

I padroni di casa non si scoraggiano e mettono in campo una grinta, una attenzione e uno spirito di squadra mai visti prima, riuscendo ad aggiudicarsi gli ultimi due tempi e fissando così il risultato finale sul 3-2.

Nella foto in copertina Rovinata – Calcio Lecco

Finalmente inizia il campionato anche per gli Under 10 CSI della Rovinata, a riposo la scorsa settimana per il primo turno. Si parte subito con una trasferta ad Abbadia, per i biancorossi la prima partita Csi ufficiale di sempre. L’emozione è tanta ma la squadra riesce a mantenere la concentrazione e ad aggiudicarsi il primo tempo con le reti del capitano Laganella, Gjini e Lo. Nel secondo tempo il mister cambia la formazione ma è ancora la determinazione a farla da padrone: si vince per due reti a zero e stavolta ad andare in gol sono Castagna e Ravasio. Il terzo tempo termina senza reti, ma il risultato finale è davvero un’ottima partenza per affrontare al meglio il campionato appena iniziato.

Sabato pomeriggio i Pulcini 2015 della Rovinata partono concentrati alla volta di Cernusco Lombardone: li aspetta l’ Academy Casatese Merate per una partita che già sulla carta si preannunciava piena di emozioni. Il primo tempo è abbastanza teso e si fatica a trovare il gol da entrambe le parti. Fino a che arriva la rete di Lazzarato a sbloccare il risultato e a stemperare la tensione: 0-1 Rovinata, che sarà il risultato finale del primo tempo. Si torna in campo con tanta grinta: pali e traverse tengono fermo il risultato sullo 0-3, ma le emozioni sono davvero tantissime, e culminano nella rete di Galliani e nella doppietta di Rosina. Negli ultimi due tempi l’avversario si fa molto più pericoloso e in più di una occasione. Nel terzo tempo è la doppietta del capitano Rosina a determinare la vittoria per due reti a uno. Stesso risultato per l’ultimo tempo, grazie alla doppietta di Galliani. Davvero una bellissima partita dei piccoli biancorossi. Il mister a fine partita si complimenta con loro.