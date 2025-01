CALCIO ROVINATA: GOLEADA DEGLI ALLIEVI 2009 DI MISTER PIFFARETTI A VERDERIO

LECCO – Gli Allievi Under 16 della Polisportiva Rovinata si impongono per 11-0 sul Verderio in una partita a senso unico, come dice chiaramente il risultato. Buona prestazione collettiva della squadra, coronata da ben 11 reti all’attivo: triplette di Bianchi e Alacchi, doppiette di Brusadelli e del giovane classe 2010 Keikh. Ha completato il tondo risultato Cattaneo con una rete.

Una difesa arcigna e sicura, un centrocampo di grande corsa in cui hanno brillato Civilini e Cattaneo e la solita buona prestazione delle punte che realizzano tutte.

RedSpo