CALCIO, ROVINATA JUNIORES: CON IL VALMADRERA PERSO IL PRIMATO IN CLASSIFICA

LECCO – Sconfitta di misura per la Rovinata Juniores contro la Pol. Valmadrera in trasferta. Il primo tempo è dominato dai padroni di casa che cercano la rete in un paio di occasioni. La Rovinata fa fatica a rendersi pericolosa e al 30′ una palla persa in mezzo al campo permette al Valmadrera di portarsi in vantaggio. Allo scadere del tempo Angelibusi fallisce la rete del pareggio.

Nel secondo tempo la Rovinata entra in campo più determinata, attenta dietro e più efficace in fase offensiva, riuscendo a tenere il Valmadrera nella sua metà campo e concedendo poco o niente. I biancorossi provano a raggiungere il pareggio in un paio di occasioni, ma senza riuscirci. Prima un colpo di testa di Savazzi sfiora la traversa e successivamente su un calcio d’angolo la palla attraversa tutta l’area piccola ma nessuno dei biancorossi davanti alla porta è in grado di spingerla in rete. La difesa del Valmadrera regge bene e la partita si conclude con la sconfitta degli ospiti.

“Peccato non avere raggiunto il pareggio – ha commentato il mister della Rovinata Juniores – ma c’è poco da recriminare ai ragazzi che hanno dato tutto in campo contro un avversario forte come il Valmadrera, che ha meritatamente riconquistato il primo posto in classifica. Molto bene Locatelli che ha giocato in un ruolo che non è il suo e ha dato l’anima per 90 minuti”.