CALCIO ROVINATA. LA SFIDA CON LECCO ALTA E BALLABIO, PERDONO I 2012

LECCO – Doppio impegno per gli Esordienti 2012 che scendono in campo a Olginate e in casa il giorno seguente. Nella prima partita su un campo difficile, contro un avversario di livello come l’Olginatese. I primi minuti sono di assestamento, i ragazzi prendono le misure e difendono ordinatamente, senza però mai uscire dalla propria metà campo. Come spesso accade, proprio nel miglior momento di spinta, arriva la doccia fredda, con un uno-due dei padroni di casa nel giro di 4′. Il secondo tempo è l’Olginatese che fa gioco, ma la Rovinata esce ordinata e composta creando limpide azioni da gol grazie a Rosina e Piras.

Purtroppo a 40 secondi dal termine del tempo un errore in disimpegno spiana la strada per un altro gol dei padroni di casa. Il terzo tempo è a senso unico: la Rovinata sembra non averne più e subisce un pesante 3-0. Nel secondo impegno la Rovinata affronta in casa la Casatese Merate. Nonostante l’altissimo livello degli avversari, i padroni di casa difendono con il solito ordine e chiudono un buon primo tempo 0-0 senza grandi emozioni. Nel secondo e terzo tempo fuoriescono le fragilità della squadra: al primo gol subito i biancorossi fanno fatica a reagire e rincorrono il pallone senza lucidità e freddezza, lasciando grandi spazi per gli attacchi avversari. A partita ormai conclusa, i ragazzi tirano fuori dal cilindro un buon quarto tempo, creando e giocando senza paura. Solo le ottime parate del portiere ospite negano il gol ai padroni di casa. Nonostante il risultato finale di 2-4, la prestazione della squadra non è stata completamente negativa, anzi ancora una volta ha messo in luce le ottime qualità del reparto difensivo. “Se vogliamo invertire la marcia – dice il mister – dobbiamo lavorare in particolare sulla fase offensiva, in vista della difficile trasferta in casa del Molteno”.

La squadra dei Ragazzi 2012 Csi scende in campo con la Stella Alpina per la quinta giornata di campionato.

I ragazzi entrano in campo poco decisi e, nonostante tengano in mano il gioco per quasi tutto il primo tempo, lo fanno con un possesso sterile e fine a se stesso. La beffa arriva ancora a 20” dalla fine quando un rimpallo perso al limite dell’area spiana la porta all’attaccante avversario che fa 0-1. Dopo la strigliata del mister, nel secondo tempo la squadra entra lucida e grintosa, creando azioni offensive e concretizzando con Centineo all’8′. A 5′ dal termine del secondo tempo, un ottimo Greto semina i difensori in dribbling, ma a tu per tu con il portiere non trova la freddezza necessaria per concludere a rete. Al fischio finale la partita termina 1-1 e come da regolamento si va ai rigori, che grazie alle parate di Fadini (2 su 2) regalano la vittoria ai padroni di casa.

Pareggio con l’amaro in bocca per gli Esordienti 2013, che hanno affrontano un test importante sul campo dell’Olginatese. La partita è tiratissima e lo si capisce fin dall’inizio e le squadre si affrontano a viso aperto e senza risparmiarsi. Primo tempo a favore dei padroni di casa, i ragazzi della Rovinata si aggiudicano il secondo e il terzo, ma complice anche un po’ di stanchezza cedono il quarto all’Olginatese. Giusto il risultato finale, ma un po’ di rammarico rimane perché arrivato allo scadere del quarto tempo.

Nella foto di copertina gli Esordienti 2013

Trasferta per i Pulcini 2015, che giocano sabato pomeriggio a casa della Lecco Alta. Come ogni anno è una partita molto sentita per entrambe le squadre e per le due tifoserie, che si presentano al gran completo a sostenere i propri atleti. I bambini vogliono mettercela tutta e partono forte, dando vita a un bellissimo match da una parte all’altra del campo, tanto che il risultato del primo tempo non rende onore alle numerosissime occasioni da gol avute da entrambe le squadre. Sono le reti di Galliani e Di Palma che permettono alla Rovinata di vincere col risultato di 1-2. Il secondo tempo termina ancora con lo stesso risultato grazie a una rete di Rosina e a uno sfortunato autogol dei padroni di casa, nel tentativo di difendere la propria porta. Nel terzo tempo il ritmo cala un pochino perché i ragazzi stanno dando davvero tutto, ma sono il gol di testa di Pozzi e la doppietta di Di Palma a regalare ai biancorossi la terza frazione. Nel quarto tempo c’è ancora spazio per le reti di Marieni e Galliani, e la partita va ad appannaggio della Rovinata per 4 tempi a zero.

Prima partita in casa per la squadra Under 10 Csi della Rovinata. Ospite l’Oratorio Ballabio, leader indiscusso della classifica con 23 gol fatti e nemmeno uno subito. A inizio partita le squadre si studiano un po’ e bisogna attendere quasi la fine del primo tempo perché Rosina porti in vantaggio i padroni di casa. Gli ospiti non ci stanno e la partita resta sempre accesa e molto combattuta. Nel secondo tempo il Ballabio riesce a portarsi in vantaggio, e poi sono Assamoi e ancora Rosina su punizione a segnare due reti per i biancorossi. Il risultato finale èi 3-1 per i padroni di casa visto che il terzo tempo si conclude a reti inviolate, grazie anche alle parate di Invernizzi, impeccabile tra i pali.