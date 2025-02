CALCIO ROVINATA: NON BASTA IL BEL GIOCO PER ESORDIENTI 2012, PULCINI 2015 E RAGAZZI CSI

LECCO – La Rovinata Esordienti 2012 scende in campo a Sala al Barro contro un avversario difficile come il Sala Galbiate. I biancorossi partono bene in pressing creando tre occasioni da gol, che vengono però sprecate. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio realizzando l’1-0. Il secondo tempo è combattuto e termina sul risultato di 1-1. Il Sala fa gioco mentre la Rovinata cerca di colpire in ripartenza con gli strappi sulle fasce degli ottimi Togni, Renda e Greto. Gli ultimi due tempi sono uno la fotocopia dell’altro: in entrambe le situazioni la Rovinata passa in vantaggio (nel terzo addirittura di 2 reti), ma prontamente risulta incapace di mantenere il risultato, facendosi rimontare 2-2 e 1-2. La partita termina con un complessivo di 4-2 per i padroni di casa.

I Ragazzi CSI 2012 giocano in trasferta con la capolista Premana. I biancorossi partono forte e attenti e grazie a un ottimo Nwosu passano in vantaggio 0-1. Nei primi minuti creano altre limpide occasioni che però faticano a concretizzare (complice anche il campo in terra battuta dove giocare la palla non sempre risulta semplice). Il Premana cresce e fa valere lo strapotere fisico, ma grazie all’ottima prestazione del portiere Bilotta, la Rovinata preserva il vantaggio fino alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo subentra la stanchezza e i padroni di casa dimostrano di essere i primi della classe: la partita finisce sul risultato di 6-1.



Difficile trasferta a Molteno per i Pulcini 2015. Seppur rimaneggiati da numerose assenze i ragazzi giocano una partita equilibrata ma non riescono a vincere nemmeno un tempo. Perdono i primi due tempi entrambi per 1-0, poi riescono a pareggiare gli altri due per 1-1 (gol di Galliani) e 0-0. Finisce 4-2 per il PSG Molteno Brongio.