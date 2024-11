CALCIO ROVINATA. TRE IMPEGNI E TANTO DIVERTIMENTO PER I ‘PRIMI CALCI’ 2016

LECCO – Anche questo sabato i giovanissimi atleti dei Primi Calci 2016 hanno giocato su tre campi diversi.

Nel Girone A del campionato una squadra ha giocato sul campo di casa contro il Monte Marenzo soddisfacendo in pieno le aspettative dei loro mister, riuscendo ad adattarsi bene in tutte le posizioni del campo e dando il massimo.

Il gruppo che gioca nel Girone B è andato in trasferta a Barzanò contro il Luciano Manara, con grinta ed entusiasmo fin dagli spogliatoi. Una sfida che ha messo alla prova i bambini mentalmente e fisicamente. L’ultima sfida, ma non per importanza, si è giocata sul campo della Colicoderviese e anche qui tutti i ragazzi si sono ben comportati e hanno reso orgogliosi i propri allenatori.

I bambini si sono divertiti e anche in questa giornata sono riusciti a realizzare numerosi gol.