CALCIO ROVINATA. TRE SCONFITTE CONTRO OLGIATE, BELLAGINA E MISSAGLIA

LECCO – Gli Allievi 2008 della Rovinata hanno ospitato al Bione l’Olgiate Aurora e giocano per rimanere al passo con le prime in classifica. La partenza è molto equilibrata, con i biancorossi che passano in vantaggio con un bel diagonale di Fortunati a metà del primo tempo. A 5′ dalla fine della frazione, un fallo ingenuo del difensore della Rovinata regala una punizione al limite dell’area che l’Olgiate sfrutta portandosi sull’1-1. Il secondo tempo è simile al primo, con i padroni di casa che macinano gioco, ma non sfruttano le occasioni davanti alla porta avversaria. Altra punizione dalla trequarti per gli ospiti, che segnano nuovamente su calcio piazzato portandosi in vantaggio. Mister De Lucia prova allora a sbilanciarsi in avanti inserendo un altro attaccante, ma purtroppo le poche occasioni non vengono sfruttate e un contropiede avversario negli ultimi secondi di gioco fissa il risultato sul 3-1 per l’Olgiate.

Gara sfortunata persa su episodi e calci piazzati. La Rovinata si prepara per la difficile trasferta di San Zeno della prossima settimana.

Settimana difficile per la Rovinata Giovanissimi 2010, che incassa due sconfitte consecutive: una nel recupero casalingo contro la Bellagina per 2-3 e la seconda sul campo del Missaglia per 4-3.

Due partite molto diverse tra loro. Contro la Bellagina, la squadra sembrava avere la gara in pugno, chiudendo il primo tempo avanti 2-0, con i gol di Gattinoni e Gattoni. Nella ripresa, un inspiegabile calo dei biancorossi ha permesso agli avversari di ribaltare il risultato. Diverso il copione contro il Missaglia, in una sfida combattutissima e con due squadre corrette. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio per 2-1, nella ripresa la Rovinata ha spinto con determinazione, mettendo in grande difficoltà gli avversari, ma senza riuscire ad agguantare il pareggio. Il risultato si chiude sul 4-3.

Una settimana da dimenticare, ma la squadra è già al lavoro per riscattarsi nel prossimo match contro il Sala Galbiate.