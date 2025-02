CALCIO ROVINATA. VINCONO NELL’AGONISTICA GLI UNDER 16 E I GIOVANISSIMI 2010

LECCO – Ancora una vittoria per gli Allievi 2009 della Rovinata, che nonostante siano passati in svantaggio nei primi minuti di gioco, sono stati capaci di riprendere in mano la partita e dominarla per l’intero incontro. Lo 0-1 della Sirtorese si è così trasformato in un 4-1 per i padroni di casa, grazie alle reti di Cattaneo, Civilini, Brusadelli su rigore e Abdel Salam, che festeggia il suo esordio nel modo migliore.

I Giovanissimi 2010 della Rovinata iniziano il girone di ritorno con una vittoria molto sofferta. Sul pesante campo 3 del Bione, i biancorossi hanno ripreso il campionato affrontando il Mandello. Fin dai primi minuti, la squadra di casa ha preso il controllo del gioco, costringendo gli ospiti nella propria metà campo e creando numerose occasioni da gol. Tuttavia, la porta avversaria sembrava stregata e, come spesso accade nel calcio, è arrivata la beffa: su un’unica ripartenza, complice un errore difensivo, il Mandello è passato in vantaggio. La Rovinata ha reagito con carattere e, dopo una serie di attacchi, ha trovato il pareggio con un potente e angolato tiro di Carlo Galasso.

Nel secondo tempo la musica non è cambiata: i biancorossi hanno continuato ad attaccare con insistenza, ma la fortuna sembrava voltarle le spalle, come dimostrato dal palo colpito nel finale da Pietro Bergami. Quando il pareggio sembrava ormai scritto, una splendida azione di Baronchelli ha liberato con un passaggio filtrante Andrea Invernizzi, che con un destro imparabile ha regalato il meritato 2-1 alla Rovinata. Un successo sofferto ma importante per iniziare al meglio la seconda metà di stagione.

Partita sicuramente difficile per i Giovanissimi 2011 della Rovinata, che perdono 7-0 in casa contro il Sala Galbiate. I ragazzi sono scesi in campo credendoci poco, con poca voglia di vincere e di giocarsela. In più le pessime condizioni del campo, date dal brutto tempo, non hanno sicuramente aiutato.