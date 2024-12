CALCIO ROVINATA. VINCONO TUTTE LE SQUADRE, L’UNDER 10 BATTE LA CAPOLISTA

LECCO – La prima vittoria in Figc per gli Esordienti 2012 arriva domenica pomeriggio alle 15.30 in casa contro il Renate Giovani. Dopo un primo tempo combattuto, dove però ad avere la meglio è stata la squadra ospite, i padroni di casa non si scoraggiano e nel secondo tempo entrano sul terreno di gioco con convinzione e aggressività, chiudendolo sul risultato di 2-0 grazie alle reti di Falcone e Centineo. Il terzo tempo racchiude al meglio l’essenza della partita: tanta grinta, tanti contrasti, tanti scontri che vanno a discapito del gioco. ma nonostante il poco ordine in campo, i biancorossi riescono a vincere per 2-1 con i gol di Togni e T. Cosentino. L’ultimo tempo, quello della verità, non parte nel migliore dei modi: dopo soli 5′ gli ospiti passano in vantaggio grazie a una palla inattiva. La Rovinata non ci sta e tira fuori la grinta pareggiando il risultato con un tap in di un ottimo Rosina che permette così alla sua squadra di vincere la partita per 3-2. La tanta cercata vittoria arriva dunque anche per i 2012, che partita dopo partita stanno incasellando prestazioni sempre più convincenti, frutto di un duro lavoro settimanale.



I Pulcini 2015 sono andati in trasferta a Calolziocorte, ospiti dell’Academy Valle San Martino. Con una panchina cortissima, decimata da malanni e impegni parrocchiali, mister Ghilardi chiede concentrazione ai suoi ragazzi e anche se la partenza è un pochino sotto tono. i biancorossi riescono a portare a casa il primo tempo con qualche fatica, grazie alle reti di Castagna e Lazzarato. Nel secondo tempo gli ospiti subiscono una rete dai padroni di casa, ma la reazione immediata porta alle reti di Castagna, Lazzarato, Di Stefano e Rosina. Negli ultimi due tempi la concentrazione sale e il bel gioco di squadra porta i suoi frutti: grazie ai cinque gol di Rosina, alla doppietta di Marieni e ancora a Castagna la partita finisce con un rotondo 0-4 per la Rovinata.

Doppio impegno questo fine settimana per la squadra Csi Under 10 della Rovinata. Sabato sera partita di campionato in casa contro il Bellano Breva. La squadra di casa ha dato veramente il massimo ed è riuscita a vincere per 14-0 contro un avversario che sicuramente non meritava tanto distacco. Onore a tutta la squadra che ha saputo ben interpretare gli insegnamenti dei mister, e un applauso agli autori delle reti che hanno portato alla vittoria: Gjini, Laganella (6), Abdou, Salvo (3), Balatti (2) e Pozzi.



Domenica gli Under 10 Csi sono di nuovo in campo per un recupero di campionato davvero impegnativo contro una testa di serie della classifica: il Ballabio. I ragazzi partono davvero concentrati e sanno che dovranno dare il tutto e per tutto perché l’avversario è il più forte incontrato quest’anno. Nel primo tempo la tensione la fa da padrone da entrambe le parti e nessuno riesce a segnare: si torna in panchina sullo 0 -0 per ascoltare le indicazioni dei mister. Al rientro in campo la Rovinata è determinata a fare meglio e ci riesce, sbloccando il risultato con una doppietta di Rosina e una rete di Gjini. Nel terzo tempo si torna a fare fatica, ma è la doppietta di Lazzarato a regalare ai biancorossi una bellissima vittoria per 5-0.