LECCO – Sabato 14 gennaio alle 17:30 si terrà l’incontro di calcio tra Lecco e Vicenza allo stadio Rigamonti-Ceppi, valido per il campionato di Serie C.

Il Comune di Lecco comunica che in occasione dell’evento, le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche del transito veicolare e delle soste a partire dalle 13:30 e fino alle 21.

Per quanto riguarda le soste, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su ambo i lati di via Pascoli e via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli.

F. S.