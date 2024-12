CALCIO SALA GALBIATE. CONCLUSO L’ANNO PER I PULCINI 2015 E I PRIMI CALCI 2016

GALBIATE – Ultime gare dell’anno per i Pulcini 2015 e per i Primi Calci 2016 del Sala Galbiate 1974. I Pulcini 2015 Verdi sono stati impegnati con l’Airuno sul bellissimo campo in sintetico dell’oratorio. Le due squadre hanno disputato una gara combattuta con impegno e fair play. Al termine i genitori di entrambe le formazioni hanno offerto un gradito rinfresco per festeggiare il Natale.

I Pulcini 2015 Rossi hanno disputato e ben figurato in un quadrangolare prenatalizio al Centro Scarioni, il Torneo Rodano cup 2024, confrontandosi con le formazioni di Alcione 2016, Pro Sesto e Riozzese.

I Primi Calci 2016 hanno disputato, al Centro Sportivo di Sala al Barro, un’amichevole con il Valmadrera tra tanto divertimento, buon gioco e il tifo dei genitori.