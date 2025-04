CALCIO, SALA GALBIATE: I 2011 CAMPIONI PROVINCIALI, SECONDI GLI U15

GALBIATE – Il Sala Galbiate, società calcistica attiva nella valorizzazione dei giovani talenti, ha chiuso la stagione con risultati straordinari nei campionati giovanili della categoria giovanissimi FIGC. In particolare, il gruppo Giovanissimi 2011 ha conquistato il titolo di campione provinciale nel girone A, battendo in uno scontro durato fino all’ultima giornata la Colicoderviese. Una vittoria che non solo segna un traguardo importante per i ragazzi, ma anche per il lavoro instancabile del mister Gianluca Sala, coadiuvato da Simone Ansaldi, Angelo Cesana e Antonio Ansaldi, che hanno saputo guidare la squadra con passione e competenza.

La conquista è il coronamento di un percorso che ha visto la squadra unita e determinata, e il merito va anche all’esperienza e alla dedizione dei mister, capaci di trasmettere valori importanti come il lavoro di squadra e la sportività. Grazie a questo successo la società si guadagna il diritto di giocare il campionato regionale con la categoria 2012 il prossimo anno.

Molto bene anche i Giovanissimi Under 15. Nonostante il secondo posto nel campionato dei ragazzi nati nel 2010, la società può vantare anche in questa categoria un’ottima prestazione. I ragazzi, guidati da mister Riccardo Valsecchi e supportati da Giovanni Manzocchi e Andrea Spreafico, hanno dato vita a una stagione avvincente, chiudendo alle spalle del Missaglia. La loro determinazione e il gioco collettivo hanno reso la squadra un avversario temibile, dimostrando che il talento e l’impegno sono alla base di ogni successo.

Il Sala Galbiate sta investendo con grande impegno nel settore giovanile, puntando sulla formazione e sullo sviluppo dei giovani calciatori. La crescita dei ragazzi non passa solo attraverso i risultati sul campo, ma anche per mezzo di una filosofia educativa che mira a formare atleti completi, sia dal punto di vista tecnico che umano. L’approccio della società ha già portato frutti significativi, e i risultati ottenuti dai gruppi 2010 e 2011, oltre che la vittoria del campionato provinciale anche per la categoria 2008, ne sono la prova tangibile.

In un contesto dove il calcio giovanile è sempre più competitivo, il Sala Galbiate si distingue per la sua capacità di creare un ambiente stimolante e formativo, dove i ragazzi possono esprimere il loro potenziale e coltivare la passione per il calcio.

RedSpo