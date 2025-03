CALCIO: SALA GALBIATE, PULCINI ED ESORDIENTI SI ALLENANO CON I TECNICI DEL LECCO

GALBIATE – Più che una collaborazione, quella tra il Sala Galbiate 1974 e la Calcio Lecco 1912 è una “fratellanza”, visto che i bambini delle due squadre si allenavano assieme. Anche i galbiatesi sono entrati nel progetto della Calcio Lecco 1912, che ha come obiettivo principale la formazione e valorizzazione dei giovani talenti del territorio lecchese e oggionese. Il progetto intende creare un ambiente di crescita sia sportiva sia personale per i giovani calciatori, offrendo programmi di aggiornamento, eventi e percorsi di formazione.

Nell’allenamento formativo tecnico – tattico sono rientrati i bambini dei Pulcini 2014 e gli Esordienti 2013 della società galbiatese.

L’allenamento dei Pulcini 2014 è stato seguito, oltre che dai mister Andrea Fumagalli e Roberto Riva del Sala Galbiate, da Beppe Sala dei Primi Calci 2017 del Lecco ed ha svolto il seguente programma: palleggi e controlli a seguire (interno ed esterno); conduzione con cambi di senso in tre varianti con scarico sul sostegno/sul vertice. Quindi transizioni da attaccante a difendente in situazione di 2c2; transizione dall’1c0 al 2c1 con tiro in porta e partitella.

Gli Esordienti 2013 allenati da Roberto Tirinzoni, Stefano Tirinzoni e Luca Andreotti del Sala Galbiate si sono allenati con Francesco Rotta, allenatore dei loro coetanei della Calcio Lecco, in una seduta che ha avuto come focus la collaborazione in fase offensiva.