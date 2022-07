LECCO – È una decisione dell’Atalanta la cancellazione dell’amichevole tra Dea e Calcio Lecco inizialmente prevista oggi alle 17 al centro sportivo ‘Bortolotti’ di Zingonia. Per i nerazzurri è in programma invece una partitella con la Primavera mentre sabato 23 luglio affronteranno il Como allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, probabilmente senza pubblico dopo la decisione delle autorità di sospendere la vendita dei biglietti.

Lo stesso sabato 23, alle 18, i blucelesti affronteranno come da programma il Sant’Angelo allo stadio Rigamonti-Ceppi. La pre season prevede poi un’amichevole con il Brescia mercoledì 27, a seguire Fiorenzuola, Varesina, Pro Vercelli, Sondrio e infine Fanfulla.

Sab 23/07 Lecco vs Sant’Angelo ore 18, Stadio Rigamonti-Ceppi (LECCO)

Mer 27/07 Brescia vs Lecco ore 18, C.S. Torbole Casaglia (BRESCIA)

Sab 30/07 Fiorenzuola vs Lecco ore 17:30, Fidenza (PARMA)

Mer 03/08 Lecco vs Varesina ore 18, Stadio Rigamonti-Ceppi (LECCO)

Sab 06/08 Lecco vs Pro Vercelli ore 18, Stadio Rigamonti-Ceppi (LECCO)

Mer 10/08 Lecco vs Sondrio ore 18, Stadio Rigamonti-Ceppi (LECCO)

Sabato 13/08 Fanfulla vs Lecco ore 17, Stadio comunale Dossenina di Lodi (LO)