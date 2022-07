LECCO – Il Comune di Lecco esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Francesco Duzioni , storico capitano del club lombardo.

“Storico giocatore della Calcio Lecco 1912, Francesco Duzioni fu tra i grandi protagonisti della squadra cittadina tra il 1953 e il 1964, indossando anche la fascia di capitano – si legge nella nota ufficiale del Comune di Lecco -. Con 357 presenze e sei gol in bluceleste, Duzioni detiene due primati: la presenza in 68 partite su 68 nei campionati 1960/61 e 1961/62, stabilendo il record di presenze in Serie A con il Lecco, e l’aver segnato due reti alla Juventus in Serie A (unico bluceleste)”.

L’Amministrazione comunale infine “esprime la sua vicinanza alla moglie Carla, alla famiglia tutta e alla comunità dei tifosi che lo ricorda tra gli indimenticabili giocatori del Lecco”.

F. S.

