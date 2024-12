CALCIO, SECONDA CATEGORIA: LA ROVINATA CADE IN TRASFERTA COL MERATE

MISSAGLIA – Sconfitta 2-0 la prima squadra della Rovinata sul sintetico di Missaglia contro l’F.C.D. Merate. I biancorossi, in maglia blu da trasferta, giocano un buon primo tempo senza correre rischi e comandando il gioco, ma non riescono a concretizzare tre buone occasioni come quella di Garagnani, che solo davanti al portiere calcia a lato. Così si va al riposo a reti inviolate.

Nella ripresa il Merate diventa più aggressivo e la squadra di mister Ralli fatica a mantenere alto il baricentro. Succede così che al 18’, su un’imbucata letta male da Roselli, i padroni di casa passano in vantaggio. La reazione della Rovinata è piuttosto disordinata e la manovra risulta poco incisiva. L’occasione per pareggiare però non manca, ma la conclusione di Baronchelli solo davanti al portiere è respinta dal bravo numero 1 del Merate. Alla mezzora un’altra leggerezza costa cara alla Rovinata: Mazza perde palla malamente a metà campo lasciando campo aperto a un avversario che dal limite dell’area supera Roselli con un pallonetto e sigla il 2-0 che di fatto chiude la partita.

“La prestazione purtroppo non raggiunge la sufficienza. Un buon primo tempo non può bastare per fare punti contro qualsiasi squadra soprattutto se non si riescono a concretizzare le occasioni che si costruiscono – commenta mister Ralli -. Così quando cala il ritmo, ai primi errori si viene inesorabilmente puniti. Questa squadra può e deve fare di più e sconfitte come questa devono servire d’esperienza”.

Il migliore in campo non a caso è stato Mangili: il capitano come sempre offre una prestazione encomiabile e più di una volta si mostra capace di risolvere situazioni pericolose. Il suo impegno, la sua attenzione e la sua serietà devono essere d’esempio per tutti.