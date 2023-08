LECCO – Il campionato 2023/24 di Serie B è iniziato ieri sera, venerdì 18 agosto, con l’anticipo della prima giornata Bari-Palermo, terminato sullo 0-0 nonostante i pugliesi abbiano chiuso la gara in nove contro undici a causa di due cartellini rossi.

Un torneo che, come si sa, prende il via senza il Lecco che, in attesa dell’ultima sentenza del Consiglio di stato fissato per il 29 agosto, per ora resta a guardare in attesa. Quindi Pisa-Lecco, sulla carta il primo impegno per i lombardi, è stata rinviata così come i match della seconda e della terza giornata.

Al momento l’esordio bluceleste è fissato ufficialmente dalla Lega di Serie B per il quarto turno: il 2 settembre ‘in casa’ contro il Catanzaro. Anche se non è da escludere un ulteriore slittamento al 16 settembre, dopo la pausa, contro una eventuale ripescata (probabilmente il Brescia).

Mister Foschi e i suoi quindi stanno a guardare, ma senza restare con le mani in mano. Continua infatti la preparazione, ma soprattutto prosegue il calciomercato del ds Fracchiolla, chiamato a ‘fare i miracoli’ in pochissimo tempo per regalare al tecnico una rosa competitiva. Urge un intervento forte specialmente in attacco dove al momento spicca il solo Eusepi.

Intanto è arrivata gente importante. Come il mediano Duccio Degli Innocenti o il terzino Francesco Donati, entrambi in prestito dall’Empoli. Ma anche i centrali Alessandro Sersanti e Joshua Tenkorang. Volti nuovi interessanti Foschi dovrà amalgamare con la ‘vecchia guardia’ rimasta a Lecco.

Ma per il momento tutti i panchina a fare da spettatori interessati alla nuova Cadetteria e sperando che il prossimo Consiglio di stato non faccia brutti scherzi.

RedSpo