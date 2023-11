CALCIO: SERIE B FERMA PER LE NAZIONALI, IL PUNTO SU CAMPIONATO E… DERBY

LECCO – Il campionato di Serie B è fermo per gli impegni delle nazionali ed è tempo di bilanci dopo aver superato la metà del girone d’andata.

Tredici le giornate disputate fino a questo momento, tranne che per Como, Lecco, Brescia e Sudtirol che hanno giocato dodici partite, con i recuperi in calendario per il 28 novembre alle ore 18,30 quando allo stadio Sinigaglia, dopo oltre 50 anni, si disputerà il derby in serie cadetta tra Como e Lecco (sotto, una trasferta bluceleste a Como, in C).

I blucelesti sono reduci da cinque risultati utili consecutivi (recuperi compresi) che hanno fruttato undici punti con tre vittorie e due pareggi tra cui la vittoria casalinga per 3-2 sul Parma capolista di domenica scorsa.

Periodo positivo anche per il Como, infatti gli azzurri negli ultimi tre turni, ha battuto il Catanzaro in casa, per poi ottenere un pareggio a Pisa e la vittoria sul difficile campo di Ascoli per 1-0 sabato scorso, grazie ad una rete di Cutrone. In vetta alla classifica staziona il Parma da alcune giornate (9 successi in 13 incontri), tallonato dal Venezia a due lunghezze.

Sul terzo gradino c’è il Palermo che, però, nelle ultime partite, fatica molto a ottenere punti in casa. Avanza in zona playoff anche la Cremonese che, fino ad ora, è la migliore tra le retrocesse dalla massima serie dello scorso campionato, mentre lo Spezia è in difficoltà e la Sampdoria pare in ripresa dopo un pessimo avvio di stagione. Tra le neopromosse è il Catanzaro ad avere ottenuto i migliori risultati anche se, nelle ultime giornate, i giallorossi appaiono in calo. Il Bari è la squadra che al momento ha pareggiato di più (9 volte in 13 incontri) e che ha perso di meno (una sola volta).

Il miglior attacco stagionale, per ora, è del Parma capolista con 27 reti realizzate dai ducali, mentre la miglior difesa attualmente è quella del Venezia, 11 le reti subite dai lagunari in questo inizio di stagione.

Nel prossimo turno in programma sabato 25 novembre alle 14, due derby lombardi: il Como riceverà al Sinigaglia la FeralpiSalò che recentemente ha cambiato guida tecnica, mentre il Lecco giocherà in trasferta allo “Zini” con la Cremonese.

Marco Combi

Classifica: Parma 29, Venezia 27, Palermo 23, Cremonese e Modena 22, Como* e Catanzaro 21, Cosenza e Cittadella 19, Bari 18, Pisa e Sudtirol* 16, Reggiana 15, Sampdoria (-2) e Brescia* 13, Ascoli e Lecco* 12, Spezia 10, Ternana e FeralpiSalò 7.

(* Sampdoria due punti di penalizzazione; Como, Lecco, Brescia e Sudtirol una partita in meno).

