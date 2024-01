CALCIO SERIE B. CON LA FERALPI IL LECCO SPROFONDA: 5-1 E AGGANCIO A QUOTA 20

PIACENZA – Si gioca al ‘Garilli’, sede quest’anno delle partite interne della Feralpi di Salò, davanti a meno di 1.300 spettatori – con forte rappresentanza di oltre 600 supporter giunti da Lecco e dintorni.

All’andata finì 1-2 per gli ospiti gardesani, con i blucelesti che all’epoca erano ancora guidati da Foschi e incassarono le reti di Balestrero e Felici intervallate dal provvisorio 1-1 ad opera di Buso. Anche stavolta inizia (male) un po’ come allora: al 10′ corner di Di Molfetta e testata da una dozzina di metri del difensore Martella per l’1-0.

La palla passa al Lecco che sotto di una rete diventa protagonista – così come Pizzignacco, il portiere gardesano che si erge a “paratutto”, opponendosi in serie alle conclusioni dei blucelesti. Ci provano Galli e Buso ma non c’è niente da fare. All’intervallo Feralpi in vantaggio.

Nella ripresa, passano 7′ ed entra Listkowski per un ottimo Galli – contestano i tifosi blucelesti che persistono nelle critiche dagli spalti. Poi, cala il buio sul Lecco con la squadra di Zaffaroni che dilaga con Felici su clamoroso “auto assist” di Sersanti al 66′ e poco dopo con Butic che piazza in diagonale il 3-0.

Notte fonda al Garilli, per squadra e allenatore.

Poi, dopo che Pizzignacco aveva compiuto un paio di altri miracoli su Sersanti, quest’ultimo colpisce in area sugli sviluppi di un corner, Buso devia e il portiere s’impappina – contribuendo alla rete bluceleste che a 11′ più recupero potrebbe riaprire i giochi. Il Lecco però ovviamente è costretto a sbilanciarsi e un contropiede magistrale dei padroni di casa chiude definitivamente i conti con Butic che marca la seconda rete personale portando lo score sul 4-1 per i suoi.

Il pokerissimo arriva al 4′ di recupero con Tonetto. Figuraccia bluceleste, Bonazzoli in odor di taglio.

RedSpo

–

FERALPISALÒ-LECCO 5-1

Primo tempo 1-0

MARCATORI: Martella (FS) 10′ pt, Felici (FS) al 21′ st, Butic (FS) 25′ e 41′ st., Buso (LC) 34′ st, Tonetto (FS) 49′ st

FERALPISALÒ (352) Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis (45′ st Hergheligiu), Di Molfetta (30′ st Zennaro), Fiordilino, Felici (30′ st Tonetto); Dubickas (37′ st La Mantia), Butic (45′ st Pietrelli).

A disposizione Volpe, Krastev, Pilati, Sau, Parigini.

Allenatore: Zaffaroni.

LECCO (433) Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi (27′ st Battistini), Caporale; Ionita, Galli (7′ st Listkowski), Sersanti; Crociata (24′ st Salcedo), Novakovich, Buso

A disposizione Saracco, Degli Innocenti, Eusepi, Salomaa, Frigerio, Louakima, Marrone, Guglielmotti, Di Stefano.

All. Malgrati/Bonazzoli.

ARBITRO sig. Minelli della sez. AIA di Varese