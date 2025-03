CALCIO, IN SERIE C IL LECCO FERMA SULLO 0-0 LA “CORAZZATA” FERALPISALÒ

LECCO – Trentesima giornata del girone A di Serie C: la FeralpiSalò scende al Rigamonti-Ceppi forte dei suoi 55 punti in classifica che le valgono il terzo posto in graduatoria contro i 33 del Lecco – che lotta invece per evitare la seconda retrocessione di fila. Ma i blucelesti di Federico Valente partono bene e impegnano la retroguardia ospite. La prima frazione di gioco termina senza reti eppure con diverse emozioni grazie a occasioni maturate da una parte e dall’altra del campo.

Nella ripresa da segnalare dopo 18′ la rete annullata ai gardesani per un (non proprio evidente) fallo di mano di Crespi al momento del tiro.

La disperazione però è tutta bluceleste a un minuto dalla mezz’ora del secondo tempo quando il solito Leon Sipos va vicinissimo al vantaggio per il Lecco: la sua conclusione si stampa sulla parte interna del palo risparmiando alla squadra di Diana la rete dello 0-1.

Non mancano altre chances di segnare il gol decisivo, da entrambe le formazioni. La gara si chiude con il caro vecchio “risultato a occhiali” che però non deve ingannare. Le emozioni infatti non sono certo mancate in questa domenica già primaverile.

Il Lecco incamera un punto prezioso contro una vera e propria “corazzata” del campionato. Ma un po’ di rammarico rimane – specialmente per quel clamoroso legno centrato a un quarto d’ora dalla fine.

Giovedì 13, in serata. Lecco impegnato fuori casa: sfida all’Alcione (ore 20:45) allo stadio ‘Breda’ di Sesto S. Giovanni.

RedSpo

LECCO-FERALPISALÒ 0-0

LECCO (3412) – Furlan; Martic, Battistini, Ferrini; Di Dio (22′ s.t. Galeandro), Frigerio, Marino (25′ s.t. Zanellato), Kritta (46′ s.t. Cavallini); Attys (22′ s.t. Anderson); Sipos Sene (22′ s.t. Di Gesù).

A disposizione Fall, Dalmasso, Marrone, Stanga, Kristoffersen, Mendoza, Polito).

All. Valente

FERALPISALÒ (3421) – Lovato; Balestrero, Pasini, Rizzo; Cabianca, De Francesco (33′ s.t. Brambilla), Zennaro (40′ s.t. Pilati, Vesentini (27′ s.t. Giudici); Hergheligiu (27′ s.t. Cavuoti), Di Molfetta; Crespi (40′ s.t. Vanzulli).

A disposizione Rinaldi, Damioli, Luciani, Diop, Verzelletti).

All. Diana

ARBITRO Sig. Andrea Calzavara della sez. AIA di Varese.

SPETTATORI 2.760